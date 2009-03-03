مسئولیت شکست را می پذیرم / مقابل الشارجه بهتر از این بازی خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وینگادا پس از شکست دو بر یک تیمش مقابل مقاومت سپاسی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ابتدا بابت این پیرزوی به تیم مقاومت سپاسی تبریک می گویم. این تیم علیرغم بازی خوب ما توانست از موقعیت های خود به خوبی استفاده کند و به نتیجه مورد نظر دست یابد.

وی با اشاره به درصد مالکیت بازیکنان پرسپولیس بر توپ و جریان بازی افزود: با اینکه درصد زیادی از بازی را در اختیار داشتیم تیم مقاومت برنده از زمین خارج شد و تیم ما در مصاف مقاومت اشتباهات زیادی داشت که در نهایت همین اشتباهات منجر به شکست دو بر یک ما شد.

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: در لیگ ایران هیچ تیمی ضعیف نیست و اگر نتوانیم به حریف فشار بیاوریم محکوم به شکست خواهیم بود.

وی اذعان داشت درحال حاضر باید تمرینات خود را بیشتر کنیم و تلاش کنیم که از شرایط موجود خارج شویم و باید به بازیکنان این نکته را تحمیل کنم که برای رهایی از شرایط موجود به تلاش خود بیافزایند.

خبرنگاری از وینگادا در خصوص پذیرش مسئولیت شکست بازی امروز سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: من مربی تیم هستم و مسئولیت نتایج تیم نیز با من است اما باید توجه داشته باشید زمانی که یک تیم بازی می کند فقط این مربی نیست که در ثبت نتایج نقش دارد.در این بین بازیکنان، دیگر اعضای کادر فنی و کار تیمی نیز در ثبت نتیجه تعیین کننده است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت شکست پرسپولیس را می پذیرد و از پذیرش این مهم فرار نمی کند افزود: من به عنوان مربی نمی توانم وارد زمین شوم و این بازیکنان هستند که باید خواسته های مرا در زمین پیاد کنند.

وی با امیدواری از آینده تیم فوتبال پرسپولیس یاد کرد و گفت: نمی توانیم با آمار و ارقام روی عملکرد من قضاوت کنید باید توجه داشته باشید که من سه هفته است که مربیگری پرسپولیس را پذیرفته ام. در 5 بازی اخیر تیم ما نتایج خوبی کسب نکرده و عملکرد مان رضایت بخش نیست اما باید تلاش کنیم که من چه باشم و چه نباشم پرسپولیس در آینده به مراتب بهتر از این عمل کند.

این مربی پرتغالی با تاکید بر اینکه شکست و پیروزی تنها برای او نیست و دیگر اعضای مجموعه پرسپولیس نیز در موفقیت ها و ناکامی ها سهیم اند در خصوص دلایل تعویض مسعود زارعی، کریم باقری و ابراهیم توره گفت: من سه بازیکن تهاجمی خود را برای تغییر نتیجه وارد زمین کردم و با استفاده از خلیلی ، بادامکی و نوروزی سعی در تغییر نتیجه و جبران شکست داشتم که متاسفانه تعویض های من نتیجه بخش نبود با این حال در دقایقی پایانی این فرصت را داشتیم که بازی را مساوی کنیم.

خبرنگاری از وینگادا در خصوص ضعف نیمکت تیم فوتبال پرسپولیس سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: صلاح نمی بینم در جمع شما (خبرنگاران) در این خصوص صحبت کنم و در جمع رسانه ها پیرامون مسائل داخلی تیم مواردی را بیان کنم.

وی همچنین در خصوص دلایل غیبت فرانک آتسو در فهرست 18 نفره تیم فوتبال پرسپولیس گفت: آتسو یکی از 20 بازیکنی بود که همراه ما به اردو آمد اما با توجه به شرایط تیم تشخیص دادم او را از فهرست 18 نفره بازی امروز خارج کنم. آتسو شرایط روحی خوبی نداشت و تصمیم گرفتیم در بازی امروز به او استراحت بدهیم.

بحث تمدید قرارداد وینگادا محور پرسش دیگر خبرنگاران از این مربی پرتغالی بود که وی در پاسخ به این سئوال نیز گفت: در حال حاضر بحث تمدید قرارداد برای من مهم نیست ، مهم بازی های آینده پرسپولیس و تحول مثبت این تیم است. برای من آنچه اهمیت دارد بهتر شدن پرسپولیس در بازیهای آینده و رشد این تیم است.

وینگادا با تاکید بر تعامل بین کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس با خبرنگاران خاطرنشان کرد: متاسفانه در روزهای گذشته برخی رسانه ها مطالب نادرستی از ارتباط من با احمدرضا عابدزاده بیان کرده بودند که موجب ناراحتی وی را فراهم آورد. متاسفانه این مسائل صحت ندارد و من از رسانه ها می خواهم در بیان مطالب حقیقت را در نظر بگیرند.

"چرا بیش از اندازه به استفاده از حمید علی عسگر اصرار دارید؟" این پرسش یکی از خبرنگاران از سرمربی پرسپولیس بود که وی درپاسخ به این سئوال نیز گفت: من در جناح های راست و چپ بازیکنان زیادی در اختیار ندارم به همین خاطر ناچارم از حمید علی عسگر که از بهترین های تیم پرسپولیس است استفاده کنم. این بازیکن 18 ساله در سه مسابقه اخیر یکی از بازیکنان اصلی ما بود و عملکرد بدی نداشته .

خبرنگاری به وینگادا گفت: آیا از دید شما نحوه برخورد با خبرنگاران پرتاپ توپ به سمت آنها و یا فحاشی به این قشر است؟ این مربی پرتغالی در پاسخ به این سئوال نیز گفت: من اطلاع ندارم که عابدزاده چنین برخوردی با خبرنگاران کرده یا خیر، اما خودم چنین برخوردی را تایید نمی کنم و در شرایط فعلی نمی توانیم بگوییم عابدزاده تنها مقصر در اتفاقاتی است که طی روزهای اخیر در تمرین پرسپولیس رخ داد. بدون شک فردی که شایعات اخیر را مطرح کرده است نیز در این زمینه بی تقصیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: در فوتبال برای مربیان آنچه مهم است نتیجه گیری است و با نتایج خوب است که یک مربی محبوب می شود و با ناکامی از چشم هواداران می افتد. این تنها مختص ایران نیست و شامل تمام دنیا می شود.

وی در خاتمه با اشاره به دیدار هفته آینده تیمش مقابل الشارجه امارات در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: من بازی اخیر شارجه را دیده ام. این تیم بازیکنان خوبی دارد. به ویژه دو بازیکن برزیلی که از جمله بازیکنان خوب و مستعد خارجی در فوتبال امارات هستند. معتقدم در بازی هفته آینده مقابل الشباب پرسپولیس به مراتب از بازی امروز بهتر بازی خواهد کرد.برای دستیابی به این هدف طی هفته پیش رو تمرینات سخت و پرفشاری را انجام خواهیم داد.