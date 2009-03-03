اکثر مدارس رفسنجان نیاز جدی به باز سازی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد حسینی نسب عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد زیادی از مدارس رفسنجان مقاوم سازی شده اند اما نیاز عمده این مدارس بحث بازسازی است که به صور جدی با توجه به مدارس مطرح است.

وی تصریح کرد: تا کنون 10 میلیارد تومان برای ساخت مدارس در رفسنجان جذب شده و مدارس با استحکام بالا ساخته شده است.

وی با اشاره به قدمت و وضعیت ظاهری مدارس رفسنجان گفت: مشکل اصلی مدارس رفسنجان بازسازی این مدارس است که باید در این زمینه نیز بودجه مورد نیاز اختصاص یابد و وضعیت مدارس نیز اصلاح شود.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان افزود: در دور اول سفر ریاست جمهور مصوبه ای در خصوص آموزش و پرورش رفسنجان مطرح نشده است اما طرحهایی برای سفر دور دوم سفر رئیس جمهور تهیه و پیشنهادها ارائه شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش در اسکان مهیمانان نوروزی در سالهای اخیر نقش اصلی داشته است و در همین راستا 5 مدرسه با امکانات مناسب برای اسکان میهمانان نوروزی اختصاص خواهد یافت.

