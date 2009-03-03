  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۳۳

اکثر مدارس رفسنجان نیاز جدی به باز سازی دارند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش رفسنجان با اشاره به مقاوم سازی بسیاری از مدارس در این شهر گفت: مدارس رفسنجان بیش از آنکه به مقاوم سازی نیاز داشته باشند احتیاج جدی به باز سازی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد حسینی نسب عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد زیادی از مدارس رفسنجان مقاوم سازی شده اند اما نیاز عمده این مدارس بحث بازسازی است که به صور جدی با توجه به مدارس مطرح است.

وی تصریح کرد: تا کنون 10 میلیارد تومان برای ساخت مدارس در رفسنجان جذب شده و مدارس با استحکام بالا ساخته شده است.

وی با اشاره به قدمت و وضعیت ظاهری مدارس رفسنجان گفت: مشکل اصلی مدارس رفسنجان بازسازی این مدارس است که باید در این زمینه نیز بودجه مورد نیاز اختصاص یابد و وضعیت مدارس نیز اصلاح شود.

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان افزود: در دور اول سفر ریاست جمهور مصوبه ای در خصوص آموزش و پرورش رفسنجان مطرح نشده است اما طرحهایی برای سفر دور دوم سفر رئیس جمهور تهیه و پیشنهادها ارائه شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش در اسکان مهیمانان نوروزی در سالهای اخیر نقش اصلی داشته است و در همین راستا 5 مدرسه با امکانات مناسب برای اسکان میهمانان نوروزی اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 842990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها