هدفمان قهرمانی در جام حذفی است/ تمام انتقال ها در باشگاه قانونی است

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت باشگاه ابومسلم پس از تغییرات مدیریتی که در این باشگاه صورت گرفته است، گفت: از زمانیکه من و دکتر زمان به باشگاه ابومسلم آمده ایم، بدهی های بازیکنان را پرداخت کرده ایم و همچنین از نظر برنامه ریزی هم تغییرات مثبتی را در باشگاه و تیم فوتبال بوجود آوردیم.

وی ادامه داد: البته در 5 بازی باقیمانده در لیگ هدف خاصی را دنبال نمی کنیم اما با حفظ کادر فنی فعلی تیم و حمایت از آن، برنامه ها و حرف های بسیاری را برای فصل بعد داریم و قطعا با جذب بازیکنان مطرح و ایجاد تغییرات مثبت در تیم، با قدرت تمام در نهمین دوره لیگ برتر به میدان می رویم.

مدیرعامل جدید باشگاه ابومسلم مشهد با بیان اینکه می خواهیم با کسب امتیاز کامل بازی امروز و قطعی کردن سهمیه حضورمان در لیگ برتر سال آینده با خیال آسوده خود را برای شرکت در رقابت های جام حذفی آماده کنیم، اظهار داشت: هدفمان قهرمانی در جام حذفی است و قطعا پس از آنکه خیالمان از حضور در فصل آینده لیگ راحت شود، با آرامش و قدرت بیشتری در آن رقابت ها به میدان می رویم تا به هدفمان که موفقیت در آن رقابت ها است، دست یابیم.

وی در مورد دیدار حساس این تیم در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی برابر ذوب آهن اصفهان که روز یکشنبه هفته آینده برگزار می شود، تاکید کرد: با اطمینان می گویم ما صددرصد در آن دیدار پیروز می شویم و به همین دلیل به فکر بازی های مهم خود پس از آن دیدار برای رسیدن به قهرمانی هستیم.

قاسمی در مورد اظهارات شفق مبنی بر غیرقانونی بودن انتقال مدیریت باشگاه ابومسلم مشهد افزود: شفق طلبی از باشگاه دارد که حدود یک میلیارد و سیصد هزار تومان است و ما با احترام این مبلغ را به وی پرداخت می کنیم، ولی وی حقی در مورد اظهار نظر در مورد سیستم اداری باشگاه ندارد.

وی اضافه کرد: شفق دو سال پیش باشگاه را به نام بنی اسد کرد و وی هم امسال قانونا بخشی از سهام آن را به نام ما کرده است و با توجه به اسناد موجود تمام انتقال ها در باشگاه قانونی بوده است.

مدیرعامل جدید باشگاه ابومسلم مشهد در پایان گفت: از آقای شفق می خواهیم به جای مصاحبه کردن در روزنامه ها که تنها باعث ضربه خوردن به باشگاه می شود، این موضوع را بصورت دوستانه حل کند زیرا اگر تیم ابومسلم از این حاشیه ها ضربه بخورد و به لیگ پائین تر سقوط کند، همه متضرر خواهند شد.