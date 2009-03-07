محمدرضا عبدالملکیان شاعر و دبیر دفتر شعر جوان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این برنامه از جمله برنامه‌های ویژه دفتر شعر جوان به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: شاعرانی که مجموعه شعر تازه‌ای سرده‌اند می‌توانند با دفتر شعر جوان تماس بگیرند و طبق هماهنگیهای به عمل آمده آثار خود را برای ما ارسال کنند.

عبدالملکیان خاطر نشان کرد: این آثار توسط داوران دفتر شعر جوان ارزیابی می‌شود و اگر کیفیت مناسبی داشته باشند در قالب مجموعه شعری از سوی دفتر شعر جوان منتشر می‌شوند.

این شاعر همچنین برگزاری سلسله برنامه‌های معرفی و نقد مجموعه‌ شعر شاعران جوان را از دیگر برنامه‌های دفتر شعر جوان خواند و خاطر نشان‌کرد: این سلسسله برنامه‌ها هر دو هفته یکبار روزهای سه‌شنبه در دفتر شعر جوان برگزار می‌شود.