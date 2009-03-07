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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۱

عبدالملکیان به مهر خبر داد:

سی مجموعه شعر از سی شاعر جوان منتشر می‌شود

سی مجموعه شعر از سی شاعر جوان منتشر می‌شود

دبیر دفتر شعر جوان از انتشار سی مجموعه شعر از سی شاعر جوان در ماههای آینده خبر داد.

محمدرضا عبدالملکیان شاعر و دبیر دفتر شعر جوان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این برنامه از جمله برنامه‌های ویژه دفتر شعر جوان به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: شاعرانی که مجموعه شعر تازه‌ای سرده‌اند می‌توانند با دفتر شعر جوان تماس بگیرند و طبق هماهنگیهای به عمل آمده آثار خود را برای ما ارسال کنند.

عبدالملکیان خاطر نشان کرد: این آثار توسط داوران دفتر شعر جوان ارزیابی می‌شود و اگر کیفیت مناسبی داشته باشند در قالب مجموعه شعری از سوی دفتر شعر جوان منتشر می‌شوند.

این شاعر همچنین برگزاری سلسله برنامه‌های معرفی و نقد مجموعه‌ شعر شاعران جوان را از دیگر برنامه‌های دفتر شعر جوان خواند و خاطر نشان‌کرد: این سلسسله برنامه‌ها هر دو هفته یکبار روزهای سه‌شنبه در دفتر شعر جوان برگزار می‌شود.

کد مطلب 843005

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