روی اتفاقات نادر فوتبال گل خوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری پس از شکست دو بر یک تیمش مقابل مقاومت سپاسی شیراز با بیان این مطلب افزود: تیم شیرازی روی اتفاقات نادر فوتبال خیلی راحت تر از آنچه فکر می کرد به دو گل رسید. باور کنید در این بازی حق ما شکست نبود و باید با پیروزی از زمین خارج می شدیم.

وی افزود: خدا، غلام پیروانی را دوست دارد و نمی گذارد توپ وارد تیمش شود وگرنه ما باید امروز 2 گل وارد دروازه مقاومت می کردیم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: پرسپولیس تیم برتر زمین بود اما مقاومت با استفاده از ضدحملات و عنصر غافلگیری ما به دو گل رسید و بخوبی از آن دفاع کرد.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: تیم پرسپولیس شکست های اخیر در لیگ برتر را با موفقیت در میدان های آسیایی جبران کند.