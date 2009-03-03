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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۳۸

حیدری:

روی اتفاقات نادر فوتبال گل خوردیم

روی اتفاقات نادر فوتبال گل خوردیم

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز ناراحتی از شکست این تیم مقابل مقاومت سپاسی شیراز مدعی شد سرخپوشان روی اتفاقات نادر فوتبال دو گل ساده را دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری پس از  شکست دو بر یک تیمش مقابل مقاومت سپاسی شیراز با بیان این مطلب افزود: تیم شیرازی روی اتفاقات نادر فوتبال خیلی راحت تر از آنچه فکر می کرد به دو گل رسید. باور کنید در این بازی حق ما شکست نبود و باید با پیروزی از زمین خارج می شدیم.

وی افزود: خدا، غلام پیروانی را دوست دارد و نمی گذارد توپ وارد تیمش شود وگرنه ما باید امروز 2 گل وارد دروازه مقاومت می کردیم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: پرسپولیس تیم برتر زمین بود اما مقاومت با استفاده از ضدحملات و عنصر غافلگیری ما به دو گل رسید و بخوبی از آن دفاع کرد.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: تیم پرسپولیس شکست های اخیر در لیگ برتر را با موفقیت در میدان های آسیایی جبران کند.

کد مطلب 843017

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