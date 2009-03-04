مسابقه قهرمان قهرمانان تیراندازی به تعویق افتاد

نواب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: هر ساله در پایان سال شاهد برگزاری رقابت تیراندازان برتر کشور در تمامی مواد برای شناخت قهرمان قهرمانان هستیم.

وی افزود: در تقویم سال جاری این مسابقه تحت عنوان فینال فینالیست ها در اسفندماه طراحی شده بود اما به دلیل برپایی اردوهای تدارکاتی تیم های اهداف پروازی و ثابت برگزاری این دیدارها برای فدراسیون مقدور نبود.

دبیر فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: فدراسیون تیراندازی بدنبال دریافت روادید تیم اهداف پروازی برای برپایی اردوی تدارکاتی دو هفته ای در کشور قطر برگزاری مسابقه فینال فینالیست های سال 87 را به تعویق انداخت.

وی ادامه داد: تیراندازان برتر کشور در هر ماده از اهداف ثابت و پروازی برای حضور در این مسابقات از سوی کمیته فنی فدراسیون مشخص شده اند. این تیراندازان شامل برترین های مسابقات قهرمانی کشور، لیگ، انتخابی تیم ملی می باشند.

نوری تصریح کرد: براساس اعلام فدراسیون تیراندازی مسابقات در بخش تیراندازی خفیف و اهداف پروازی نیمه سوم فروردین ماه در دو بخش بانوان و مردان در تهران برگزار می شود.