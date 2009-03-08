علی اصغر حداد مترجم ادبیات آلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: کاری را که فروید در روانکاری دنبال می کرد شنیتسلردر سه دهه آغازین قرن بیستم در ادبیات جستجوی می‌کرد و در واقع اغلب آثار این نویسنده مصداق بارز نکته‌ای است که فروید سالها بر آن تاکید داشت.

وی افزود: این نویسنده برجسته اتریشی در رمان "رویا" نیز به دنبال روانکاوی شخصیتهای داستانی است.

حداد اظهار داشت: استنلی کوبریک، کارگردان برجسته آمریکایی فیلمی با عنوان "چشمان باز، بسته" از روی این اثر ساخته است که در این فیلم نیز توجه به مسایل روانکاوانه در اولویت قرار داشته است.

این مترجم همچنین از ترجمه کتاب "قصر" نوشته فرانتس کافکا خبر داد و یادآور شد: تاکنون ترجمه‌های زیادی از این اثر در ایران منتشر شده اما این ترجمه تفاوتهایی با دیگر ترجمه دارد و آن این است که از زبان آلمانی ترجمه شده است.

وی ادامه داد: ترجمه‌هایی که تاکنون از این رمان شده بود از زبانهای واسطه به فارسی برگردانده شده است و همچنین این ترجمه مقدمه و موخره‌هایی دارد که ترجمه‌های دیگر فاقد آن هستند و دیگر اینکه از لحاظ پس‌ گفتاری نیز کاملتر است.

به گفته حداد قرار است این دو اثر بزودی از سوی انتشارات ماهی روانه بازار کتاب شود.

علی اصغر حداد تاکنون آثاری از فریدریش دورنمات، توماس مان، اشتفان تسوایگ، راینرماریا ریلکه، گونتر گراس، ماکس فریش، پیتر هانتکه و روبرت موزیل را به فارسی ترجمه کرده است.