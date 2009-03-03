دو میلیون و 250 هزار بیکار ثبت شده در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد جهرمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ابتدای فعالیت دولت نهم بر اساس آمار شمار بیکاران کشور بیش از سه میلیون نفر بود که علاوه بر آن سالانه یک تا یک میلیون و 200هزار نفر ورودی جدید متقاضی کار را نیز پوشش داده ایم.

وی با اشاره به موفقیت طرحهای اشتغال زای دولت نهم گفت: کاهش چشمگیر شمار بیکاران کشور نشان از موفقیت و کار آمد بودن طرح های اشتغالزای دولت نهم بوده است.

جهرمی با بیان اینکه هم اکنون نرخ بیکاری کشور اندکی کمتر از 10درصد است، گفت: در ابتدای سال 84نرخ بیکاری کشور 12.3 درصد بود که اگر دولت نهم محور کاری خود را اشتغالزایی قرار نمی داد هم اکنون نرخ بیکاری کشور بالای 16درصد بود.

وی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته جهت کاهش هر چه بیشتر نرخ بیکاری گفت: بر اساس برنامه چهارم باید در پایان سال 88نرخ بیکاری کشور به 8.4 درصد برسد که در صورت همکاری سیستم بانکی و کنترل واردات و مدیریت صادرات می توان به این هدف نائل آمد.

وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر به اشتغال خوب پرداخته شده و از طریق بنگاههای زود بازده سهم اشتغال در کشور بیشتر و سهم بیکاری کمتر شده است.