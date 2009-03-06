طرح آموزش ترافیک کودک در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی عظیمی عصر امروز در جلسه شورای ترافیک شهرستان کرج که در شهر کمالشهر برگزار شده بود، اظهار داشت: مسائل و مشکلات ترافیکی کمالشهر زیاد است و احداث پل هوایی در ورودی این شهر ضروری است.

این عضو شورا ادامه داد: ضرورت وجود ایستگاه های کمالشهر در کرج، رفع مشکلات نیوجرسی که متعلق به شهرستان ساوجبلاغ است، ترافیک ناشی از وجود مرکز معاینه فنی، جایگاه CNG جنب پل حصارک از جمله معضلات ترافیکی ورودی کمالشهر است که باید برطرف شود.

وی تاکید کرد: احداث راهنمایی و رانندگی برای حل معضل ترافیک این شهر صد و 150 هزار نفری ضروری است.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان کرج نیز در این جلسه گفت: ترافیک و رفع مشکلات ترافیک شهر کمالشهر باید با همکاری تمامی مسئولان مربوطه برطرف شده و کاهش یابد.

وی افزود: رئیس اداره راه شهرستان کرج به دلیل حل معضل و مشکل جاده بهشت سکینه باید یک پروژه تعریف کرده و به فرمانداری ارسال کند تا بتوان موانع مالی این پروژه را در کمیته برنامه ریزی برطرف کرده و با تخصیص بودجه و عملیاتی شدن این پروژه این مشکل برطرف شود.