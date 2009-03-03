  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۰۶

"کاراجیچ" شایستگی دادگاه لاهه برای رسیدگی به اتهامات خود را رد کرد

"کاراجیچ" شایستگی دادگاه لاهه برای رسیدگی به اتهامات خود را رد کرد

یک جنایتکار جنگی صرب و عامل کشتار مسلمانان بوسنی، شایستگی دادگاه بین المللی جنایات جنگی لاهه را برای رسیدگی به اتهامات خود رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رادوان کاراجیچ "جنایتکار صرب و عامل کشتار مسلمانان بوسنی، امروز ضمن رد ارائه دادخواست به دادگاه بین المللی لاهه، این دادگاه را دارای شایستگی رسیدگی به اتهامات خود ندانست.

این جنایتکار جنگی، خود را در 11 موضوعی که دادگاه بین المللی جنایات جنگی علیه وی اعلام اتهام کرده است، بی گناه عنوان کرد.

کاراجیچ جنایتکار جنگی صرب در جنگ بالکان که در جولای سال 1995، در منطقه سربرنیتسا در شرق بوسنی، هشت هزار مسلمان را قتل عام کرده بود، چندی پیش در بلگراد دستگیر و برای پاسخگویی در قبال اقدامات خود به دادگاه لاهه منتقل شد.

کد مطلب 843034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها