"کاراجیچ" شایستگی دادگاه لاهه برای رسیدگی به اتهامات خود را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رادوان کاراجیچ "جنایتکار صرب و عامل کشتار مسلمانان بوسنی، امروز ضمن رد ارائه دادخواست به دادگاه بین المللی لاهه، این دادگاه را دارای شایستگی رسیدگی به اتهامات خود ندانست.

این جنایتکار جنگی، خود را در 11 موضوعی که دادگاه بین المللی جنایات جنگی علیه وی اعلام اتهام کرده است، بی گناه عنوان کرد.

کاراجیچ جنایتکار جنگی صرب در جنگ بالکان که در جولای سال 1995، در منطقه سربرنیتسا در شرق بوسنی، هشت هزار مسلمان را قتل عام کرده بود، چندی پیش در بلگراد دستگیر و برای پاسخگویی در قبال اقدامات خود به دادگاه لاهه منتقل شد.