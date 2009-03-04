تصویر خدا در "اخلاق" اسپینوزا



قضیه 1: جوهر طبعا بر احوالش مقدم است.

قضیه 2: دو جوهری که صفاتشان مختلف است در میانشان وجه مشترکی موجود نیست.

قضیه 3: از دو شیء که میان آن‌‌‌ها وجه مشترکی موجود نیست، ممکن نیست یکی علت دیگری باشد.

قضیه 4: دو یا چند شیء که از هم متمایزند، تمایزشان از یکدیگر، یا به‌وسیله اختلاف صفات جوهر است [یعنی طبایع یا ذوات] یا به‌وسیله اختلاف احوال جوهر [یعنی ویژگی‌های عرضی آن‌ها].

قضیه 5: ممکن نیست درعالم دو یا چند جوهر وجود داشته باشند که دارای طبیعت یا صفت واحد باشند.

قضیه 6: ممکن نیست جوهری به‌وسیله جوهری دیگر پدید آمده باشد.

قضیه 7: وجود به طبیعت جوهر مرتبط است.

قضیه8: هر جوهری بالضروره نامتناهی است.

قضیه 9: شیئی که واقعیت یا موجودیت بیشتری دارد به همان اندازه صفات بیشتری دارد.

قضیه 10: هریک از صفات جوهر باید به واسطه خودش تصور شود.

قضیه 11: خدا یا جوهر که متقوم از صفات نامتناهی است که هر صفتی از آن‌ها مبین ذات نامتناهی و سرمدی است، بالضروره موجود است. (برهان این قضیه به‌سادگی عبارت است از همان "برهان وجودی برای وجود خدا" که رایج بوده است. اسپینوزا می‌نویسد که "اگر این قضیه را قبول نداری، در صورتی که ممکن باشد، فرض کن که خدا موجود نیست. در این صورت، بر اساس اصل متعارف 7 ["ذات شیئی که امکان دارد لاموجود تصور شود، مستلزم وجود نیست]) ذاتش مستلزم وجود نخواهد بود. اما بر اساس قضیه 7 این نامعقول است. پس خدا ضرورتا وجود دارد. مطلوب ثابت شد).

قضیه 12: ممکن نیست هیچ‌یک از صفات جوهر به درستی تصور شود که مستلزم تجزیه جوهر به اجزاء شود.

قضیه 13: جوهر مطلقا نامتناهی تجزیه‌ناپذیر است.

قضیه 14: ممکن نیست جز خدا جوهری موجود باشد یا به تصور آید.

این برهان که خدا- وجودی تجزیه‌ناپذیر، ضروری و غیرمعلول و لایتناهی- تنها جوهر جهان است در سه مرحله طرح می‌شود. نخست، اثبات می‌شود که دو جوهر که بتوانند صفت یا ذات مشترکی داشته باشند وجود ندارند (قضیه 5). سپس، ثابت می‌شود که جوهری با صفات نامتناهی وجود دارد (یعنی خدا) (قضیه 11). در ادامه این نتیجه به دست می‌آید که وجود آن جوهر نامتناهی مانع از وجود هر جوهر دیگری است. زیرا اگر جوهر دومی وجود می‌داشت، می‌باید از صفت یا ذاتی برخوردار می‌بود. اما از آن‌جا که خدا تمام صفات ممکن را دارد، پس صفتی که از آن این جوهر دوم است یکی از صفاتی خواهد بود که پیشتر از آن خدا بوده است. اما پیش از این ثابت شد که هیچ دو جوهری نمی‌توانند صفت مشترکی داشته باشند. بنابراین، در کنار خدا، جوهر دومی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

اگر خدا تنها جوهر است و (طبق اصل متعارف نخست) هرچه هست یا جوهر است یا در جوهر، در آن صورت هر چیز دیگری باید در خدا باشد. "هر آنچه هست در خدا هست و بدون او ممکن نیست چیزی وجود یابد یا به تصور آید". اسپینوزا موجوداتی را که "در" خدا هستند (یا به عبارت دقیق‌تر در صفات خدا) احوال می‌نامد.

به محض آن‌که این نتیجه مقدماتی اثبات می‌شود، اسپینوزا بی‌درنگ هدف حمله خود را آشکار می‌سازد. ‌تعریف او از خدا-که از زمان تکفیر او از اجتماع یهودیان به مثابه "خدایی که تنها به معنایی فلسفی وجود دارد" مورد سرزنش قرار گرفت - برای جلوگیری از هرگونه انسان‌انگاری وجود الهی در نظر گرفته شده است. او در تبصره قضیه 15 علیه کسانی می‌نویسد که "خیال می‌کنند که خدا، مانند انسان، از تن و نفس ترکیب یافته و دستخوش انفعالات است. اما از آنچه قبلا مبرهن شده است کاملا واضح است که اینان تا چه اندازه از شناخت راستین خدا دورند". چنین برداشت انسان‌انگارانه‌ای از خدا، علاوه بر نادرست بودن، می‌تواند بر فعالیت و آزادی انسان تأثیر زیانبخش داشته باشد.

بخش عمده زبان فنی بخش نخست "اخلاق"، علی‌الظاهر، مستقیما از دکارت گرفته شده است. اما حتی وفادارترین پیروان دکارت برای فهم معنای کامل قضایای یکم تا پانزدهم سختی‌های زیادی را متحمل شده‌اند. معنای این حرف چیست که خدا جوهر است و این‌که هر چیز دیگر "در" خدا است؟ آیا منظور اسپینوزا این است که صخره‌ها، میزها، صندلی‌ها، پرندگان، کوه‌ها، رودخانه‌ها و انسان‌ها همگی کیفیات خدا هستند و می‌توان آن‌ها را محمول خدا قرارداد (درست همان‌ طور که می‌گوییم میز "قرمز است")؟ خیلی عجیب به‌ نظر می‌رسد که فکر کنیم اشیا و افراد- آنچه معمولا "اشیای" مستقل به شمار می‌آوریم- در واقع، صرفا کیفیات یک شیء هستند. گذشته از مشکلات فلسفی‌ای که این گفته به وجود می‌آورد، اسپینوزا به عجیب‌ بودن چنین گفته‌ای حساس بود.

وقتی فردی درد احساس می‌کند، آیا می‌توان نتیجه گرفت که این درد در نهایت صرفا کیفیتی از خدا است و بنابراین نتیجه گرفت که خدا درد احساس می‌کند؟ معماهایی نظیر این می‌توانند توضیح دهند که چرا در زبان اسپینوزا تغییری آشکار اما مهم رخ می‌دهد؛ همانند آنچه در قضیه شانزدهم می‌توان دید. به این ترتیب، خدا نه به مثابه جوهر بنیادین تمامی موجودات بلکه به مثابه علت نگهدارنده، درون‌نهاد و مطلق هر آنچه وجود دارد، توصیف می‌شود: "اشیا نامتناهی، به طرق نامتناهی (یعنی همه اشیائی که ممکن است عقل نامتناهی آن‌ها را تعقل کند)، بالضروره، از ضرورت طبیعت الهی ناشی می‌شوند".