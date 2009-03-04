فتوای مفتی اعظم مصر: فقه شیعی پیشرفته و کارآمد است/ وهابیت در پی تفرقه افکنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "شیخ علی جمعه" در ادامه گفت: افرادی تلاش می‌کنند که روابط میان شیعه و سنی را تیره کنند و به وحدت میان مسلمانان ضربه بزنند تا از این طریق به اهداف خود دست یابند از همین رو من با صدور فتوایی عبادت بر اساس فقه شیعی را جایز اعلام می‌کنم.

وی در ادامه گفت: باید اعتراف کنیم که شیعیان در حال حاضر از ما پیشی گرفته‌اند از همین رو ما می‌توانیم با آنان همکاری کنیم زیرا تا وقتی شیعه و سنی یک قبله دارند تفاوتی میان آنان نیست. شیعیان همواره در طول تاریخ بخشی جدایی ناپذیر از امت اسلامی بوده‌ند.

شیخ جمعه همچنین افزود:‌ پیروان مذهب تشیع در اصل طایفه‌ای پیشرفته هستند اما برخی افراد وجود دارند که برای ایجاد اختلاف، کتب شیعی بسیار قدیمی را می‌گردند تا برخی مطالب اختلاف برانگیز را استخراج کنند.

مفتی اعظم مصر در ادامه گفت: برخی نظامهای سیاسی که از سوی وهابییون حمایت و پشتیبانی می‌شوند، تمام تلاش خود را به خرج می‌دهند تا روابط میان دو مذهب شیعه و سنی را تیره کنند.

به گزارش مهر ، در دهه 1960 "شیخ محمود شلتوت" شیخ الأزهر پس از حدود 3 سال مناظره با "سید شرف الدین عاملی" از علمای شیعیان جنوب لبنان، به حقانیت مذهب جعفری به عنوان یکی از مذاهب اسلامی اعتراف کرد.