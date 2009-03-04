صنعت نفت با تکیه بر فناوری بومی به پیشرفتهای ارزنده رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، غلامحسین نوذری در پیامی به مناسبت گشایش نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه اظهار داشت: پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی در آستانه دهه چهارم، شاهد پیشرفت و توسعه ایران اسلامی در تمامی جنبه های علمی، صنعتی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستیم و به جرات می توان گفت عسلویه نمادی از این توسعه همه جانبه و تجلی گاه دستاوردهای 30 ساله انقلاب اسلامی است.

وی افزود: این واقعیت را نباید فراموش کرد که عسلویه تنها نماد صنعت نفت ایران نیست بلکه نماد صنعت و اقتصاد ایران اسلامی است و بیانگر همبستگی، اتحاد و همکاری میان بخش های مختلف صنعتی و اقشار مختلف ملت همیشه در صحنه ایران است و حضور متخصصان، سازندگان و پیمانکاران داخلی در عسلویه، که به حق قطب صنعتی ایران نامیده شده، گواه توان و حرکت رو به رشد ملت ایران طی سه دهه اخیر و چشم انداز روشن دهه های آتی است.

نوذری گفت: جهانیان به این باور رسیده اند که غیرت و تخصص کارکنان بخش های مختلف صنعت نفت، در کنار همت و توان و پشتکار دیگر صنایع، توانسته به هر گونه تحریم و محدودیت های تحمیلی که بر سر راه توسعه ایران اسلامی قرار داشت، غلبه کند و مسیرهای پرپیچ و خم توسعه و پیشرفت را هموار کند.

وزیر نفت اظهار داشت: نگاهی گذرا به توانمندی های صنعت نفت ایران گویای این واقعیت شیرین و دلنشین است که با وجود تحریم های 30 سال اخیر، خلاقیت، نوآوری و نبوغ فرزندان این آب و خاک و همچنین سیاست های وزارت نفت مبنی بر اتکا بر توانمندی های داخلی، باعث شده که تحریم ها مانع رشد و شکوفایی و توسعه صنعت نفت نشود.

وی با بیان اینکه در واقع جوانان این مملکت نشان دادند که می توانند به موازات مقابله با تحریم ها، «تهدیدها را به فرصت»، تبدیل کرده و با تکیه بر توانمندی داخلی و فناوری بومی در صنعت نفت به پیشرفت های قابل توجهی نائل آیند، گفت: علاوه بر توانمندی های داخلی، موقعیت ممتاز ایران از نظر منابع طبیعی و جغرافیای سیاسی باعث شده که کشورمان نه تنها از نظر تامین منابع انرژی، بلکه از جنبه سرزمینی و تبدیل شدن به شاهراهی برای انتقال و ترانزیت انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نوذری تصریح کرد: در واقع صنعت نفت ایران می تواند عاملی برای مستحکم تر کردن پیوند میان ایران و دیگر کشورهای منطقه و جهان شده و همگرایی منطقه ای و جهانی را موجب شود و برای رسیدن به این مهم، توسعه زیرساخت ها و بخش های پایین دستی و بالادستی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ ما اکنون در آغاز راه ایستاده ایم و عسلویه نماد تجلی توانمندی ایران برای دستیابی به این اهداف والاست.

پیام وزیر نفت توسط سید عبدالجلیل رضوی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تجلی دستاوردهای 30 ساله انقلاب قرائت شد.

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی با عنوان تجلی دستاوردهای 30 ساله انقلاب اسلامی، با حضور مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت و جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت کشور در پارس جنوبی گشایش یافت.