تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه چهاردهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با ششم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهارم مارس سال 2009 میلادی.

- هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* سایپا کرج - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* برق شیراز - پیکان قزوین، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ابومسلم مشهد - راه آهن شهرری، ساعت 15:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

- حسین اوجاقی و علی اصغر شعبانی ووشوکاران تیم ملی ایران به دعوت فدراسیون جهانی برای حضور در لیگ حرفه‌ای ووشو امشب راهی چین می شوند.

- کارگاه آموزشی تشریح مقررات رسانه‌ای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 9:30 الی 12:30 دقیقه امروز درمحل هتل آکادمی فوتبال برگزار می شود.

- هفته پایانی بیست و دومین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* فولاد ارومیه - بانک صادرات ایران

* بیم بابل - سنگ آهن بافق یزد

* داماش گیلان - پادیسان گنبد

* پتروشیمی بندرامام - ارتعاشات صنعتی تهران

- در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا امشب تیم فوتبال سامپدوریا در خانه خود از اینتر پذیرایی می کند.

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* اتلتیک بیلبائو - سویا

* رئال مایورکا - بارسلونا

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان امشب با برگزاری سه بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* بایر لورکوزن - بایرن مونیخ

* ولفسبورگ - وردربرمن

* هامبورگ - وهن

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امشب با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* منچستر سیتی - آستون ویلا

* نیوکاسل - منچستریونایتد

* استوک سیتی - بولتون

* ویگان آتلتیک - وستهام

* بلکبرن - اورتون

* فولهام - هال سیتی

* تاتنهام - میدلزبرو