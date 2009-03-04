تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه چهاردهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با ششم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهارم مارس سال 2009 میلادی.
- هفته سیام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان
* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* سایپا کرج - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* برق شیراز - پیکان قزوین، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ابومسلم مشهد - راه آهن شهرری، ساعت 15:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
- حسین اوجاقی و علی اصغر شعبانی ووشوکاران تیم ملی ایران به دعوت فدراسیون جهانی برای حضور در لیگ حرفهای ووشو امشب راهی چین می شوند.
- کارگاه آموزشی تشریح مقررات رسانهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 9:30 الی 12:30 دقیقه امروز درمحل هتل آکادمی فوتبال برگزار می شود.
- هفته پایانی بیست و دومین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* فولاد ارومیه - بانک صادرات ایران
* بیم بابل - سنگ آهن بافق یزد
* داماش گیلان - پادیسان گنبد
* پتروشیمی بندرامام - ارتعاشات صنعتی تهران
- در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای ایتالیا امشب تیم فوتبال سامپدوریا در خانه خود از اینتر پذیرایی می کند.
- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* اتلتیک بیلبائو - سویا
* رئال مایورکا - بارسلونا
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای آلمان امشب با برگزاری سه بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* بایر لورکوزن - بایرن مونیخ
* ولفسبورگ - وردربرمن
* هامبورگ - وهن
- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امشب با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* منچستر سیتی - آستون ویلا
* نیوکاسل - منچستریونایتد
* استوک سیتی - بولتون
* ویگان آتلتیک - وستهام
* بلکبرن - اورتون
* فولهام - هال سیتی
* تاتنهام - میدلزبرو
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