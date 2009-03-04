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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۰۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و آغاز هفته پایانی مسابقات والیبال لیگ برتر از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

 به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه چهاردهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با ششم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهارم مارس سال 2009 میلادی.

- هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان
* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* سایپا کرج - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* برق شیراز - پیکان قزوین، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ابومسلم مشهد - راه آهن شهرری، ساعت 15:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

- حسین اوجاقی و علی اصغر شعبانی ووشوکاران تیم ملی ایران به دعوت فدراسیون جهانی برای حضور در لیگ حرفه‌ای ووشو امشب راهی چین می شوند.

- کارگاه آموزشی تشریح مقررات رسانه‌ای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 9:30 الی 12:30 دقیقه امروز درمحل هتل آکادمی فوتبال برگزار می شود.

- هفته پایانی بیست و دومین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* فولاد ارومیه - بانک صادرات ایران 
* بیم بابل - سنگ آهن بافق یزد
* داماش گیلان - پادیسان گنبد
* پتروشیمی بندرامام - ارتعاشات صنعتی تهران

- در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا امشب تیم فوتبال سامپدوریا در خانه خود از اینتر پذیرایی می کند.

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* اتلتیک بیلبائو - سویا
* رئال مایورکا - بارسلونا

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان امشب با برگزاری سه بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* بایر لورکوزن - بایرن مونیخ
* ولفسبورگ - وردربرمن
* هامبورگ - وهن

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امشب با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* منچستر سیتی - آستون ویلا
* نیوکاسل - منچستریونایتد
* استوک سیتی - بولتون
* ویگان آتلتیک - وستهام
* بلکبرن - اورتون
* فولهام - هال سیتی
* تاتنهام - میدلزبرو

کد مطلب 843058

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