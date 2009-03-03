تصمیم جدی گروه 1+5 درباره گفتگوی مستقیم با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "اولیویه کارون" نماینده فرانسه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره محتوای بیانیه گفت : ما به طور جد به تلاش ها برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای از طریق گفتگوی مستقیم با تهران ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: گروه 1+5 در این بیانیه همچنین از ایران خواسته است، همکاریها با آژانس بین المللی انرژی اتمی را افزایش دهد.

گفتنی است، ایران نیز همواره از هرگونه مذاکره عادلانه و بدون پیش شرط با اعضای گروه 1+5 برای حل مسائل مورد اختلاف بین جمهوری اسلامی و غرب درباره برنامه هسته ای صلح آمیز خود استقبال کرده است.