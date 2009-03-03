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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۲۱:۵۳

دربیانیه ای اعلام شد؛

تصمیم جدی گروه 1+5 درباره گفتگوی مستقیم با ایران

تصمیم جدی گروه 1+5 درباره گفتگوی مستقیم با ایران

گروه 1+5 با صدور بیانیه ای در پایان نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از تصمیم جدی این گروه برای حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفتگوی مستقیم با تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "اولیویه کارون" نماینده فرانسه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره محتوای بیانیه گفت : ما به طور جد به تلاش ها برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای از طریق گفتگوی مستقیم با تهران ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: گروه 1+5 در این بیانیه همچنین از ایران خواسته است، همکاریها با آژانس بین المللی انرژی اتمی را افزایش دهد.

گفتنی است، ایران نیز همواره از هرگونه مذاکره عادلانه و بدون پیش شرط با اعضای گروه 1+5 برای حل مسائل مورد اختلاف بین جمهوری اسلامی و غرب درباره برنامه هسته ای صلح آمیز خود استقبال کرده است.

 

کد مطلب 843059

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