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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

توسعه عسلویه باید در ارتقاء سطح رفاه مردم منطقه نمایان شود

توسعه عسلویه باید در ارتقاء سطح رفاه مردم منطقه نمایان شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت، سیاست دولت را توجه بیشتر به مردم منطقه عسلویه دانست و گفت: توسعه این منطقه باید به گونه ای باشد که اثرات آن در ارتقاء سطح زندگی مردم نمود پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سید ضیاء الدین نورالدینی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه افزود: مردم این منطقه باید از مخزن عظیم پارس جنوبی بیشتر بهره مند شوند و راه آن حرکت در مسیر توسعه همه جانبه، عمران، آبادانی، سرمایه گذاری بیشتر و توجه به همه موارد علاوه برای تاسیس واحد های پتروشیمی و پالایشگاهی است.

وی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن عدالت در عسلویه گفت: توسعه همه جانبه توسعه فازهای پالایشگاهی، احداث جاده و فرودگاه و بندر و صنایع پتروشیمی نیست.

نورالدینی افزود: بلکه به موازات توسعه در این بخشها باید به سایر ابعاد توسعه مانند صنعت نمایشگاهی، توریسم صنعتی و تبلیغ و اطلاع رسانی نیز در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس توجه شود.

عسلویه تنها کمپهای کارگری و پالایشگاه نیست

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با بیان اینکه عسلویه تنها کمپهای کارگری و پالایشگاه نیست، تصریح کرد: هویت عسلویه باید تغییر یابد و توسعه این منطقه باید به گونه ای باشد که نقش این همه نعمت خدادادی (میدان گازی پارس جنوبی) در ارتقای رفاه مردم عسلویه نمایان شود.

نورالدینی بر پایی نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه آغازی برای برنامه ریزی جامع تر به منظور برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در این منطقه دانست.

وی چشم انداز صنعت نمایشگاهی در عسلویه را بسیار خوب توصیف کرد و اظهار داشت: عسلویه علاوه بر قطب انرژی باید به قطب اقتصادی کشور نیز تبدیل شود.

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی با عنوان تجلی دستاوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران شامگاه سه شنبه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گشایش یافت.

کد مطلب 843062

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