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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۰

اعزام روحانی به مدارس مازندران ساماندهی شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: با امضاء تفاهمنامه این اداره کل با سازمان آموزش و پرورش استان، اعزام روحانی به مدارس مازندران ساماندهی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت الله رضوی راد سه شنبه شب در حاشیه مراسم افتتاح خانه عالم در چالوس افزود: برای اعزام روحانی در مناسبت های مختلف در مدارس مشکلی نخواهیم داشت.

وی بیان داشت: با انعقاد تفاهمنامه فی مابین اداره کل تبلیغات اسلامی و سازمان آموزش و پرورش مازندران اعزام روحانی و مبلغ به مدارس استان ساماندهی شده است.

رضوی راد اضافه کرد: با امضاء این تفاهم نامه روحانیون مبلغ در ایام محرم، صفر، دهه فجر و ماه رمضان از حوزه های علمیه قم و شهرستان ها به مدارس مازندران اعزام و به تبلیغ معارف دینی مشغول خواهند شد.

وی تصریح کرد: سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز اعلام کرده که این آمادگی را دارد که برای اجرای برنامه های مشترک این دو سازمان و اعزام روحانیون به مدارس اعتباری اختصاص دهد.

رضوی، بیان احکام دین، پاسخگویی به سئوالات و شبهات دینی دانش آموزان و نیز برگزاری برخی برنامه ها با محوریت دینی و فرهنگی و اقامه نماز را از مهم ترین وظایف روحانیون اعزامی به مدارس استان عنوان کرد.

معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنانش برگزاری مراسم زیارت پیامبر اعظم از راه دور یکی از مهمترین مصوبات این ستاد بوده است.

وی اشاره به تشکیل ستاد گرامیداشت مراسم 28 صفر در سراسر استان از توزیع پنج هزار نسخه زیارت پیامبر اعظم از راه دور همزمان با این ایام در سراسر استان خبر داد.

کد مطلب 843063

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