اوباما گزارشها درباره معامله با روسیه درباره ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، گزارش نیویورک تایمز مبنی بر نوشتن نامه ای به دیمیتری مدودف درباره کنار گذاشتن برنامه سپر دفاع موشکی خود در مرزهای روسیه در عوض کمک مسکو به حل موضوع هسته ای ایران را تکذیب کرد.

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود: واشنگتن به مسکو اعلام کرده که کمک روسیه به حل برنامه هسته ای ایران ضرورت استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپا را از بین می برد.

به نوشته این روزنامه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای به "دیمیتری مدودف" همتای روس خود این پیشنهاد را مطرح کرده است.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

به گزارش مهر ، ایالات متحده توجیه خود از این اقدام را به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.



