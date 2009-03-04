فول هاپکیدو مازندران به مسابقات بین المللی آذربایجان دعوت شد

علی شکری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دعوتنامه چند روز قبل به هیئت مازندران ارسال شده و تیم منتخب فول هاپکیدو مازندران به نمایندگی از کشورمان در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مسابقات بین المللی فول هاپکیدو جمهوری آذربایجان از دوم فروردین ماه سال آینده در باکو پایتخت این کشور برگزار می شود تصریح کرد: تیم منتخب مازندران با 20 فول هاپکیدو کار در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اول فروردین ماه به این رقابت ها اعزام خواهد شد.

شکری پور اضافه کرد: در رقابتهای جمهوری آذربایجان هشت کشور خارجی حضور دارند.

رئیس هیئت فول هاپکیدو مازندران که خود سرمربی تیم اعزامی مازندران نیز هست اظهار داشت: این تیم را مسعود شیرازی به عنوان مربی و عیسی کریم نژاد به عنوان مسئول هماهنگی در سفر به آذربایجان همراهی خواهد کرد.

شکری پور گفت: تیم منتخب مازندران، تیم کاملی است و بیشتر بازیکنان این تیم که ملی پوش هم هستند تجربه حضور در رقابت های بین المللی را هم دارند.

وی خاطر نشان کرد: تمرینات آماده سازی این تیم هم اکنون در سالن ورزشی جهان پهلوان تختی شهرستان آمل در حال برگزاری است.