150 مدرس آموزش خانواده غرب استان تهران در کرج گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج پیش از ظهر امروز در این همایش نقش مدرسین آموزش خانواده را در جامعه کلیدی دانست و اظهار داشت: مدرسین آموزش خانواده با اولیای سرو کار دارند که در بعضی مواقع با فرزندان خود در تمارض و تعارض هستند.

غلامرضا نجفی افزود: دشمن بعد از شکست دو بعد نظامی و شبیخون فرهنگی از طریق ناتوی فرهنگی قصد نابودی باورهای دینی و اعتقادی ما را داشته و در فکر به چالش کشیدن مقدسات بوده و با مطرح کردن قومیت گرایی اندیشه ایجاد اختلاف و فتنه در کشور را دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: دشمن ریشه ای کار می کند و قصد دارد افکار و اندیشه های جوانان و نوجوانان ما را تخریب کرده تا آنها احساس بی هویتی کنند.

نجفی خواستار توجه جدی مدرسین آموزش خانواده به مسائل و مباحث فرهنگی شده، ادامه داد: باید با خانواده های دانش آموزان کارهای فرهنگی صورت گیرد.