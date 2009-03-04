مقالات علمی از طریق بلوتوث برای علاقمندان ارسال می شود

محمدعلی جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: این مقالات حداقل چهار و حداکثر 25 صفحه با حجم و گرافیک بسیار کم است که در عرض چند ثانیه به تمامی گوشیهای تلفن همراه ارسال می شود.

وی افزود: اولین مقاله در اجرای این طرح با عنوان "چرا برای ظهور مولایمان دعا می کنیم؟" برگرفته از کتاب مکیال المکارم نوشته آیت الله محمدتقی موسوی اصفهانی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مقاله با استفاده از منابعی از جمله بحارالانوار، کافی و کمال الدین همچنین احادیث امامان و ائمه اطهار (ع) به مطالب مختلفی در مورد ظهور حضرت ولی عصر (عج) اشاره شده است.