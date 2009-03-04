  1. استانها
  2. تهران
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

در شهریار؛

مقالات علمی از طریق بلوتوث برای علاقمندان ارسال می شود

مقالات علمی از طریق بلوتوث برای علاقمندان ارسال می شود

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ارشاد شهرستان شهریار گفت: مقالاتی با موضوعات مختلف دینی، مذهبی، علمی و فرهنگی در شهرستان شهریار از طریق بلوتوث به علاقمندان ارسال می شود.

محمدعلی جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: این مقالات حداقل چهار و حداکثر 25 صفحه با حجم و گرافیک بسیار کم است که در عرض چند ثانیه به تمامی گوشیهای تلفن همراه ارسال می شود.

وی افزود: اولین مقاله در اجرای این طرح با عنوان "چرا برای ظهور مولایمان دعا می کنیم؟" برگرفته از کتاب مکیال المکارم نوشته آیت الله محمدتقی موسوی اصفهانی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مقاله با استفاده از منابعی از جمله بحارالانوار، کافی و کمال الدین همچنین احادیث امامان و ائمه اطهار (ع) به مطالب مختلفی در مورد ظهور حضرت ولی عصر (عج) اشاره شده است.

جعفریان بیان داشت: این فایلهای متنی با گرافیک پایین به وسیله نرم افزار E BOOK و بلوتوث در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

کد مطلب 843071

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها