فعالیتهای فرهنگی در شهریار باید همسو شود

حجت الاسلام حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که دستگاه های دولتی و غیردولتی باید در شهرستان انجام دهند، ایجاد تنوع فعالیتهای فرهنگی در ابعاد مختلف است.

وی افزود: هم اکنون متاسفانه بیشترین ناهماهنگی ها در مقوله فرهنگی مشاهده می شود، برنامه ها و اهداف اجرایی در این بخش انسجام و اتحاد لازم را ندارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در قدم اول مسئولان باید با برنامه ریزی و ارزیابی وحدت مطلوبی میان انجام فعالیتهای فرهنگی به وجود آورند و هماهنگی لازم ایجاد کنند.

کوششی بیان داشت: بدون شک با مشخص کردن راهبری فرهنگی در هر حوزه ای، 50 درصد مشکلات بخش فرهنگ حل خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان شهریار عنوان کرد: در حوزه سازمانها و ادارات مختلف مانند شهرداریهای مناطق کارهای فرهنگی زیادی انجام و مبالغ زیادی هزینه شده است، اما این اقدامات هماهنگ و هم سو نیست و هر فردی به ذوق و سلیقه خود کارها را انجام می دهد.