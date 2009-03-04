تصویب بودجه فرهنگی باید در اولویت کارگروههای تخصصی قرار گیرد

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی که در فرمانداری تشکیل می شود باید نسبت به کاهش و افزایش اعتبارات در بخش فرهنگ توجه ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: در کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی باید تمامی اعضای کارگروه که روسای ادارات و سازمانها هستند نظارت و ایده های نو و جدیدی را ارائه دهند، تنها در کارگروه تخصصی شهرستان 15 اداره و 10 شهرداری تابعه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند و 22 اداره عضو کارگروه بدون نظر بودند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بحث مهندسی فرهنگی تکلیف مسئولان سازمانها و ادارات بسیار سنگین است به نحوی که باید پروژه های فرهنگی در کارگروه در اولویت اجرا قرار گیرد.

عرفان منش بیان داشت: مسئولیت کمیته فرهنگی هنری بر عهده رئیس اداره تبلیغات اسلامی است که در مجموع اعضای کارگروه باید وضعیتهای موجود را بررسی و فاصله ها را کم کنند.