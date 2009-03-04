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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۱

شهرستان شهریار به 75 کتابخانه عمومی نیاز دارد

شهرستان شهریار به 75 کتابخانه عمومی نیاز دارد

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار گفت: شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار به 75 کتابخانه عمومی در شهرهای مختلف نیاز دارد.

سال محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: شهرستان شهریار تنها 12 کتابخانه عمومی فعال دارد که به طور قطع پاسخگوی نیازهای فرهنگی جوانان در بخش کتاب و کتاب خوانی نیست.

وی افزود: زمین 18 کتابخانه عمومی در شهرستان هرچه سریعتر باید جانمایی و واگذار شود تا پیمانکاران نسبت به احداث آنها اقدام کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در هر جای دنیا اگر کتابخانه های عمومی و تخصصی در سطح آن شهر و کشور پیشرفته باشد، مردمان آن کشور به دانش پیشرفته ای دست یافته اند.

عرفان منش بیان داشت: برای احداث کتابخانه های عمومی در شهرستان در مضیقه هستیم و باید با کمک شهرداریهای مربوطه این زمینها تامین شوند.

فرماندار شهریار عنوان کرد: جوانان شهرستان شهریار برای غنی سازی اوقات فراغت خود به یک میلیون و نیم جلد کتاب نیاز دارند که در صورت احداث کتابخانه های عمومی مذکور امید است این تعداد جلد کتاب در اختیار قشر جوان  قرار گیرد.

وی یادآور شد: از 10 شهرداری شهرستان تنها پنج شهرداری مبالغ لازم را پرداخت کرده اند و به دلیل پرداخت نشدن مبالغ توسط پنج شهرداری دیگر مشکلات زیادی در این زمینه به وجود آمده است.

شهرستان شهریار با یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.

کد مطلب 843075

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