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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۷

استفاده از فناوری نوین برای توسعه تعالیم قرآنی ضروری است

استفاده از فناوری نوین برای توسعه تعالیم قرآنی ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: توجه به روشها و برنامه هاى جدید و استفاده از فناوریهاى نوین براى توسعه تعالیم آسمانى قرآن ضرورتى انکار ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه دیروز در جلسه برگزاری اولین همایش قرآن پژوهشی دانشجویان کشور در گرگان افزود: گسترش و تعمیق هدفمند فعالیتهاى قرآنى در محیطهاى دانشگاهى و دانشجویى، جایگاه ویژه و تاثیر بسزایى در ارتقاى سطح فرهنگ دینى جامعه داشته و دارد.

وی اظهار داشت: قرآن برای چگونه زیستن و بهتر زیستن در جهان، سراسرهدایت است و باید در پرتو فروزان کلام الله  خانه دل را روشن ساخت.

وی خاطرنشان کرد: بدون تردید قرآن کریم کتابی است مملو از نور الهی و هدایت و کتابی است که کمالات درونی انسان را احیاء و بیدار کرده و به آن شکوفایی می بخشد.

به گفته آیت الله نورمفیدی، تدبر و تامل در آیات متعالى قرآن کریم و به کارگیرى منویات نورانى آن در زندگى انسانها و به ویژه مسلمانان، یکى از اهداف اساسى توجه به قرآن است که غفلت از این مهم به مهجوریت قرآن و واپسزدگى مسلمانان مى انجامد.

نماینده ولی فقیه در گلستان بیان داشت: آشنایى و به کارگیرى دستورالعملهاى مترقى قرآن کریم توسط دانشجویان به عنوان فرهیختگان جامعه، آغاز مبارک و سرمنشأ ترویج و نشر این فرهنگ در دیگر اقشار جامه است.

کد مطلب 843076

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