70 درصد معتادان شهریار غیربومی هستند

زهرا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار با ارائه گزارش عمکلرد این معاونت اظهار داشت: دفتر اعتیاد این معاونت دو وظیفه درمان و پیشگیری از اعتیاد در میان مبتلایان را بر عهده دارد که در این زمینه از سوی معاونت پیشگیری اقدامات مطلوبی در شهریار انجام شده است.

وی افزود: طرح اجتماع محور در شهرستان اجرا شد که زیربنای آن ارتقا بهداشت روانی و کاهش آسیبهای اجتماعی بود.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین به منظور ارائه نکات آموزشی در مورد ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی جامعه که افراد را تهدید می کند، تیم سلامت بهداشت روان اداره بهزیستی تشکیل و به محلات، محیط کاری و مدارس اعزام شد.

عبدالله زاده بیان داشت: طرح اجتماع محور با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان در 15 مدرسه و دو شهر وحیدیه و صفادشت اجرا شد.

معاون پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان شهریار عنوان کرد: هم اکنون در شهرستان شهریار شش مرکز خصوصی برای ترک اعتیاد در حال فعالیت هستند که در آنها افراد معتاد با روش درمان دارویی و سم زدایی از بدن، اعتیاد را ترک می کنند.

وی یادآور شد: همچنین شش مرکز به معتادان و دیگر بیماران روحی روانی خدمات روانشناسی ارائه می دهند.

این مسئول متذکر شد: در کنار فعالیت مراکز درمان و ترک اعتیاد، مراکز کاهش آسیب نیز در شهرستان نیز فعالیت می کنند به نحوی که مرکز کاهش آسیب در شهر قدس شهریار اقدام به توزیع وسایل بهداشتی و آموزش افراد در زمینه بیماری ایدز کرده است.

معاون پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان شهریار ادامه داد: در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز کمپهای ترک اعتیاد در شهرستان از سوی اداره بهزیستی اخطاریه ای ارسال و نسبت به تعطیلی مراکز متخلف اقدام می شود.