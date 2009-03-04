دو سوم شهرهای کشور مصلا ندارند/نماز جمعه تریبون انتخاباتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام سید رضا تقوی شامگاه سه شنبه در نشستی خبری با مثبت ارزیابی کردن روند برگزاری نماز جمعه از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون، افزود: از جهات مختلف تا رسیدن به نقطه مطلوبی که مد نظر مقام معظم رهبری است، فاصله داریم و هنوز به آن نقطه نرسیده ایم به عنوان نمونه اکنون در بسیاری از شهرها حتی جایی که بتوان از نمازگزاران برای اقامه نماز جمعه، پذیرایی کرد، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اصفهان از جمله شهرهایی است که برای برگزاری نماز جمعه مصلا ندارد در حالی است که این شهر همواره در بسیاری از عرصه ها در کشور جلو دار بوده است.

حجت الاسلام تقوی از اصفهان به عنوان یک منطقه ارزشمند و گوهر فرهنگی در تاریخ کشور یاد کرد و گفت: نماز جمعه اصفهان در حالی در میدان امام یا در مسجد امام برگزار می شود که ساخت مصلای این شهر به صورت نیمه کاره رها شده است.

به گفته وی، در صورتی که این مصلا ساخته شود از جمله مصلاهای به نام جهان اسلام خواهد شد.

مشکل مصلای اصفهان حل شدنی است

در بخش دیگری از این جلسه رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه" در حال حاضر یکی از دلایل تاخیر در ساخت و ساز مصلای اصفهان درگیریهای سیاسی است" گفت: این مشکل به زودی حل می شود.

وی گفت: مشکلات مصلای اصفهان باید حل و حسابرسی شود و حتی اگر در این خصوص یک سند نیز صادر شده، ‌انتقال یابد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور گفت: شورای اسلامی شهر اصفهان در مورد ساخت مصلای اصفهان وظیفه سنگینی بر عهده دارد و نباید در انتظار کمکهای مردمی باشد هر چند که ما سیاست کمک گرفتن از مردم را نیز داریم و دولت نیز باید در این خصوص به میدان آید.

تقوی یکی از کارکردهای مهم نماز جمعه را بالابردن امنیت اجتماعی دانست و اظهار داشت: زمانی که نماز جمعه در یک شهر برگزار می شود بسیاری از نابسامانی ها برطرف خواهد شد.

وی در این خصوص به یکی از شهرهای مرزی کشورمان اشاره کرد و گفت در این شهر پس از اینکه یک امام جمعه انتخاب شد و نماز جمعه برگزار شد تمام مشکلات موجود در آن شهر برطرف شد.

وی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون توطئه های زیادی برای کشورمان ایجاد شده که ائمه جمعه سراسر کشور هر یک به نوعی این توطئه ها را به نوعی خنثی کردند.

نماز جمعه همواره طبع رسانه ای خود را حفظ کرده است

تقوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نماز جمعه همواره در متن خود طبع رسانه ای خود را حفظ کرده چنانچه می توان گفت هیچ رسانه ای نمی تواند جای رسانه نماز جمعه را بگیرد زیرا نماز جمعه به صورت چهره به چهره با مردم صحبت می کند و تنها رسانه ای است که با عبادت با مردم رابطه دارد.

وی همچنین گزارش دهی مسئولان از تریبون نماز جمعه را یکی از نکات مثبت نماز جمعه دانست و گفت: بسیاری از سازمانها از این ابزار نماز جمعه استفاده می کنند.

نماز جمعه تریبون انتخاباتی نیست

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه" با توجه به تزدیکی انتخابات ریاست جمهوری سیاست شما برای اینکه این تریبون متعلق به یک گروه خاص نباشد چیست؟" گفت: تریبون نماز جمعه باید بر اساس سیاستهای رهبری اداره شود و ائمه جمعه باید بیشتر روشنگری نمایند تا در نهایت مردم مناسب ترین راه را انتخاب نمایند.

تقوی تصریح کرد: به صورت بخشنامه به ستادهای نمازجمعه و ائمه جمعه اعلام شده که تریبون نماز جمعه، تریبون کاندیداها نیست و ائمه جمعه باید مردم را با قانون اساسی آشنا و آنان را برای حضور پرشور در اخذ رای آماده کنند.

584 شهر کشور میزبان برگزاری نماز جمعه هستند

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از سال 1358 نماز جمعه در کشور در حال برگزاری است، اظهار داشت: در حال حاضر در حدود 584 شهر از کشورمان، نماز جمعه در حال برگزاری است و 40 شهر دیگر نیز تقاضای برگزاری نماز جمعه را در شهرشان داده اند که این شهرها از شهرهای کوچک کشور هستند که برخی از آنها جمعیت زیر 10 هزار نفر دارند.

وی همچنین در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر " دلیل استعفای آیت الله حائری شیرازی" گفت: آیت الله حائری شیرازی یک شخصیت کشوری است و قبل از این نیز چهار بار دیگر نیز استعفا کرده بود که در نهایت مرتبه پنجم استعفای ایشان از جانب رهبری پذیرفته شد.

تقوی همچنین در خصوص دلایل استعفای حائری شیرازی گفت: ایشان استدلال کرده است که باید به محیط حوزه برگردد زیرا برای جوانان برنامه ویژه ای دارد که در واقع همان نخبه پروری است. ایشان همچنین در حوزه علوم انسانی نیز نظراتی داشت که در نهایت استعفای او پذیرفته شد.

رشته آموزشی ائمه جمعه در حوزه های علمیه راه اندازی می شود