  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

نمایشگاه فروش بهاره در گرگان گشایش یافت

نمایشگاه فروش بهاره در گرگان گشایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فروش بهاره شامگاه دیروز در محل موقت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان گشایش یافت.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: در این نمایشگاه حدود 70 تولید کننده، محصولات خود را حداقل 10 تا 15 درصد پایین تر از قیمت بازار عرضه کرده اند.

نادعلی کهنسال به خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه علاوه بر گرگان در شهرهای گنبد، کردکوی، علی آباد و بندرگز نیز برگزار می شود.

به گفته وی، در این نمایشگاه‌ها انواع صنایع غذایی، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، پوشاک، کیف و کفش، منسوجات و کالای خواب عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی گلستان نیز گفت: بر اساس تقویم نمایشگاهی تا پایان سال جاری 13 نمایشگاه ملی و داخلی و یک نمایشگاه خارجی در این استان برگزار می شود.

فرهاد کفایی مقدم افزود: تاکنون چهارمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاهان زینتی، دارویی، باغبانی و تجهیزات و صنایع وابسته، ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت مرغداری و دامپروری، ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تاسیسات، سومین نمایشگاه فروش پاییزه، هفتمین نمایشگاه لوازم خانگی، صوتی و تصویری از جمله نمایشگاه هایی است که در این شهر برگزار شد.

کد مطلب 843080

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها