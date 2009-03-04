به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محسن حسینی شامگاه دیروز به خبرنگاران گفت: با افزایش فعالیت گروه های گشت و بازرسی آبهای زیر زمینی در استان، تعداد گروه‌های فعال در این زمینه از هشت گروه در سال 86 به 14 گروه در سال جاری رسیده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری با فعالیت گروه‌های گشت و بازرسی از حفاری تعداد 126 حلقه چاه غیرمجاز در استان جلوگیری شد و تعداد 167 حلقه چاه غیرمجاز در قالب طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی پر و مسلوب المنفعه شده است.

وی خاطرنشان کرد: انجام چهار هزار و 200 نفر روز گشت و بازرسی از منابع آبی استان برای جلوگیری از تخلفات در بخش آبهای زیرزمینی، صدور 172 فقره مجوز لایروبی چاه و صدور 441 فقره پروانه بهره برداری از دیگر اقدامات انجام شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: امسال تعداد 10 دستگاه حفاری تراکتوری غیرمجاز با اخذ احکام قضایی و با همکاری نیروی انتظامی توقیف شد.

وی تصریح کرد: حضور فیزیکی مستمر در سطح دشتهای استان، شناسایی و انسداد چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز، جلوگیری از فعالیت دستگاه های حفاری غیرمجاز، نظارت بر فعالیتهای شرکت‌های حفاری و اخذ احکام قضایی برای متخلفین بخش آب زیرزمینی از اهداف فعالیت گروه‌های گشت و بازرسی است.



