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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۱۲

غرضی در گفتگو با مهر:

تنها 20 درصد مقررات نظام مهندسی در ساختمانها رعایت می شود

تنها 20 درصد مقررات نظام مهندسی در ساختمانها رعایت می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: تنها 20 درصد قانون نظام مهندسی ساختمان در ساخت و ساز واحدها اعمال می‌شود که این امر ساختمان سازی و سلامت اجتماع را به خطر انداخته است.

محمد غرضی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: برای حل این معضل باید طرح ناظر تمام وقت و ناظر مستقیم در ساخت و سازهای کشور اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات موجود، حجم فعالیتهای این سازمان سال به سال گسترده می شود و دنبال آن انتظارات جامعه نیز از این نهاد صنفی افزایش یافته است.
 
به گفته غرضی، سالانه 500 تا 600 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شود که این میزان سرمایه گذاری نیازمند به کارگیری درست تمامی ابزارها است.

وی خاطرنشان کرد: امسال بر ساخت و ساز بیش از 400 هزار واحد مسکونی تجاری و دولتی در کشور نظارت شده است.

غرضی اظهار داشت: 200 هزار مهندس ساختمان بر ساخت و سازهای اصولی ساختمان نظارت می‌کنند که همگی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هستند.

کد مطلب 843085

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