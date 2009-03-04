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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۴۳

چهار هزار تن سیب و پرتقال در زنجان توزیع می شود

چهار هزار تن سیب و پرتقال در زنجان توزیع می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان گفت: یکهزار تن پرتقال شامل 500 تن پرتقال شمال و 500 تن پرتقال وارداتی و سه هزار تن سیب برای تامین میوه مردم استان در نوروز ذخیره شده است.

مهدی حمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: توزیع میوه شهر زنجان بر عهده سازمان بازرگانی و اداره همیاری شهرداری و توزیع میوه شهرستانها بر عهده تعاونیهای روستایی است.

وی افزود: 30 مرکز پخش میوه‌ی دولتی و 30 مغازه خصوصی تعیین شده از سوی اتحادیه میوه ‌فروشان، میوه‌های ذخیره شده را توزیع می‌کنند.

احمدیان با بیان اینکه قیمت میوه نوروز 13 اسفند اعلام می شود، گفت: به احتمال زیاد قیمت مصوب برای هر یک کیلو سیب و پرتقال 700 تومان است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان یادآور شد: استان زنجان به عنوان مشاور خرید و ذخیره‌سازی میوه استانهای قزوین، خراسان رضوی و شمالی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و یزد محسوب می‌شود.

کد مطلب 843086

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