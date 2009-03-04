چهار هزار تن سیب و پرتقال در زنجان توزیع می شود

مهدی حمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: توزیع میوه شهر زنجان بر عهده سازمان بازرگانی و اداره همیاری شهرداری و توزیع میوه شهرستانها بر عهده تعاونیهای روستایی است.

وی افزود: 30 مرکز پخش میوه‌ی دولتی و 30 مغازه خصوصی تعیین شده از سوی اتحادیه میوه ‌فروشان، میوه‌های ذخیره شده را توزیع می‌کنند.



احمدیان با بیان اینکه قیمت میوه نوروز 13 اسفند اعلام می شود، گفت: به احتمال زیاد قیمت مصوب برای هر یک کیلو سیب و پرتقال 700 تومان است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان یادآور شد: استان زنجان به عنوان مشاور خرید و ذخیره‌سازی میوه استانهای قزوین، خراسان رضوی و شمالی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و یزد محسوب می‌شود.

