چهار هزار تن سیب و پرتقال در زنجان توزیع می شود

مهدی حمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: توزیع میوه شهر زنجان بر عهده سازمان بازرگانی و اداره همیاری شهرداری و توزیع میوه شهرستانها بر عهده تعاونیهای روستایی است.
وی افزود: 30 مرکز پخش میوهی دولتی و 30 مغازه خصوصی تعیین شده از سوی اتحادیه میوه فروشان، میوههای ذخیره شده را توزیع میکنند.
احمدیان با بیان اینکه قیمت میوه نوروز 13 اسفند اعلام می شود، گفت: به احتمال زیاد قیمت مصوب برای هر یک کیلو سیب و پرتقال 700 تومان است.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان یادآور شد: استان زنجان به عنوان مشاور خرید و ذخیرهسازی میوه استانهای قزوین، خراسان رضوی و شمالی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و یزد محسوب میشود.
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