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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۴

جامعه از فرهنگ بسیجی دور افتاه است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده تیپ صاحب الزمان (عج) تبریز، روحیه و فرهنگ بیسیجی را فرهنگی برتر و تاثیر گذار در توسعه و پیشرفت جامعه دانست و تاکید کرد: برخی از مشکلات کنونی جامعه به دلیل دور شدن از فرهنگ بسیجی است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار ناصر بیات در نخستین یادواره 31 شهید محله اسلامیه شهر زنجان اتحاد، همدلی و یک رنگی را از خصویات بارز بسجیان در دوران هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: بسیجی بودن تنها منحصر به داشتن کارت بسیجی نیست بلکه بسیج یک فرهنگ والا و برتر است که جامعه همواره برای توسعه و اقتدار به آن نیاز دارد.

سردار بیات، فرهنگ بسیجی را فرهنگ اقتدار، ایثار، توانمندی و تاکید بر توسعه دانست و گفت: بسیج در طی هشت سال دفاع مقدس سیقل داده شد و توانسته است امروز در عرصه توسعه و پیشرفت کشور همانند عرصه دفاع مقدس حرف اول را بزند.

وی گفت: گفتمان و حرف جدیدی که انقلاب اسلامی آن را در جهان ایجاد کرد مبتنی بر استقلال و اقتدار بود که دنیا به هیچ وجه موافق این گفتمان برتر نبود.

سردار بیات با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر همه معادلات دنیای شرق و غرب در استعمار ملت ایران پایان داد، افزود: امروز اگر نظام اسلامی در معرض تهدیدات مختلف قرار گرفته تنها به دلیل بیان حرف تازه و تکیه نکردن به شرق و غرب و دنیای استعمار است.

فرمانده تیپ صاحب الزمان (عج) تبریز، با تاکید بر این که امروز با گذشت 30 سال و صرف هزینه های زیاد انقلاب اسلامی گفتمان و حرف خود را در جهان توسعه داده است، افزود: گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی دنیا را به حیرت وا داشته است.

سردار بیات با بیان اینکه نظام اسلامی ایران با وجود  تمامی محدودیتها و تحریمها به توسعه و توانمندی در بخشهای مختلف دست یافته است، افزود: اتحاد و همدلی که در دوران دفاع مقدس ایجاد شد پایایه های نظام اسلامی را مستحکم تر کرد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس بسیج را از ثمرات پربار و تاثیرگذار هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: در جنگ تحمیلی بسج به اوج بزرگواری و اقتدار رسید و امروز این شجره طیبه به درختی بارور و توانمند تبدیل شده است.

کد مطلب 843087

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