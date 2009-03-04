جامعه از فرهنگ بسیجی دور افتاه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار ناصر بیات در نخستین یادواره 31 شهید محله اسلامیه شهر زنجان اتحاد، همدلی و یک رنگی را از خصویات بارز بسجیان در دوران هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: بسیجی بودن تنها منحصر به داشتن کارت بسیجی نیست بلکه بسیج یک فرهنگ والا و برتر است که جامعه همواره برای توسعه و اقتدار به آن نیاز دارد.

سردار بیات، فرهنگ بسیجی را فرهنگ اقتدار، ایثار، توانمندی و تاکید بر توسعه دانست و گفت: بسیج در طی هشت سال دفاع مقدس سیقل داده شد و توانسته است امروز در عرصه توسعه و پیشرفت کشور همانند عرصه دفاع مقدس حرف اول را بزند.

وی گفت: گفتمان و حرف جدیدی که انقلاب اسلامی آن را در جهان ایجاد کرد مبتنی بر استقلال و اقتدار بود که دنیا به هیچ وجه موافق این گفتمان برتر نبود.

سردار بیات با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر همه معادلات دنیای شرق و غرب در استعمار ملت ایران پایان داد، افزود: امروز اگر نظام اسلامی در معرض تهدیدات مختلف قرار گرفته تنها به دلیل بیان حرف تازه و تکیه نکردن به شرق و غرب و دنیای استعمار است.

فرمانده تیپ صاحب الزمان (عج) تبریز، با تاکید بر این که امروز با گذشت 30 سال و صرف هزینه های زیاد انقلاب اسلامی گفتمان و حرف خود را در جهان توسعه داده است، افزود: گفتمان نظام مقدس جمهوری اسلامی دنیا را به حیرت وا داشته است.

سردار بیات با بیان اینکه نظام اسلامی ایران با وجود تمامی محدودیتها و تحریمها به توسعه و توانمندی در بخشهای مختلف دست یافته است، افزود: اتحاد و همدلی که در دوران دفاع مقدس ایجاد شد پایایه های نظام اسلامی را مستحکم تر کرد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس بسیج را از ثمرات پربار و تاثیرگذار هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: در جنگ تحمیلی بسج به اوج بزرگواری و اقتدار رسید و امروز این شجره طیبه به درختی بارور و توانمند تبدیل شده است.