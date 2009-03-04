عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

- سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان امروز ولید المعلم وزیر امورخارجه سوریه را در سفر به دمشق به منظور دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همراهی می کند.
-"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته با شیرین عبادی دیدار کرد.
-سازمان عفو بین الملل از واشنگتن خواست تا تحقیقات درباره مبارزه با تروریسم را آغاز کند.
-فاروق الشرق معاون رئیس جمهوری سوریه نامه ای را از بشار اسد به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تقدیم کرد.
-نیروهای مصری 16 تن از اعضای اخوان المسلمین را دستگیر کردند.
-وزیران خارجه اتحادیه عرب از جامعه بین الملل خواستند تا اسرائیل را برای لغو حلقه محاصره از نوارغزه و بازگشایی گذرگاه ها تحت فشار قرار دهند.
-رئیس کمیته ملی حقوق بشر قطر گزارش آمریکا درباره وضع حقوق بشر در این کشور سیاسی خواند.
-"هیلاری کلینتون" وزیر امورخارجه آمریکا روزگذشته قول داد درباره تشکیل دو دولت فلسطین با سران اسرائیلی مذاکره کند.
-سنای آمریکا از شب گذشته پرونده جدیدی به منظور تشویق بیشتر ایران از راه دیپلماتیک آغاز کرد.
-وزیران عضو نم از همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند.
-لیبی رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.
-آژانس بین المللی انرژی هسته ای بازرسی بیشتر از تاسیسات هسته ای هند را تصویب کرد.
-"جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا هفته آتی به منظور برگزاری نشستی با اعضای ناتو درباره افغانستان و پاکستان مذاکراتی انجام می دهد.
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