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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۵۰

عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان امروز ولید المعلم وزیر امورخارجه سوریه را در سفر به دمشق به منظور دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه همراهی می کند.

-"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته با شیرین عبادی دیدار کرد. 

-سازمان عفو بین الملل از واشنگتن خواست تا تحقیقات درباره مبارزه با تروریسم را آغاز کند.

-فاروق الشرق معاون رئیس جمهوری سوریه  نامه ای را از بشار اسد به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تقدیم کرد.

-نیروهای مصری 16 تن از اعضای اخوان المسلمین را دستگیر کردند.

-وزیران خارجه اتحادیه عرب از جامعه بین الملل خواستند تا اسرائیل را برای لغو حلقه محاصره از نوارغزه و بازگشایی گذرگاه ها تحت فشار قرار دهند.

-رئیس کمیته ملی حقوق بشر قطر گزارش آمریکا درباره وضع حقوق بشر در این کشور سیاسی خواند.

-"هیلاری کلینتون" وزیر امورخارجه آمریکا روزگذشته قول داد درباره تشکیل دو دولت فلسطین با سران اسرائیلی مذاکره کند.

-سنای آمریکا از شب گذشته پرونده جدیدی به منظور تشویق بیشتر ایران از راه دیپلماتیک آغاز کرد.

-وزیران عضو نم از همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند.

-لیبی رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

-آژانس بین المللی انرژی هسته ای بازرسی بیشتر از تاسیسات هسته ای هند را تصویب کرد.

-"جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا هفته آتی به منظور برگزاری نشستی با اعضای ناتو درباره افغانستان و پاکستان مذاکراتی انجام می دهد.

کد مطلب 843088

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