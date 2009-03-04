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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۲۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بی‌تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن‌ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته‌های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت.

آیه روز:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ . 

جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند بنابراین در همه نزاع ها و اختلافات میان برادرانتان صلح و آشتى برقرار کنید و از خدا پروا نمایید که مورد رحمت قرار گیرید .

سوره حجرات، آیه 10

ذکر روز چهارشنبه:

حدیث امروز:

امام حسن عسکری(ع):

من وعظ أخاه سرا فقد زانه و من وعظه علانیة فقد شانه .

هر که نهانی برادر خود را پند دهد او را آراسته و زیور بسته  و هر که در برابر دیگرانش پند دهد زشتش کرده .

تحف العقول ، ص 520

کد مطلب 843089

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