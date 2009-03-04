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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

"شاید دوست، شاید دشمن" جمعه از شبکه یک پخش می‌شود

"شاید دوست، شاید دشمن" جمعه از شبکه یک پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "شاید دوست، شاید دشمن" به کارگردانی مجید تربتی‌فرد جمعه 16 اسفند از شبکه یک پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی مهدی تربتی‌فرد و بر مبنای فیلمنامه حسین آقاجانی ساخته ‌شده و حسین رجایی‌دوست نیز بازنویسی را به عهده داشته است.  فیلم 90 دقیقه‌ای "شاید دوست شاید دشمن"  فضایی اجتماعی دارد و داستان زن و شوهری است که درگیرماجراهایی می‌شوند.

در این فیلم بیژن امکانیان، کمند امیرسلیمانی، رامین راستاد، سولماز غنی و ... بازی کرده‌اند و از عوامل این پروژه می‌توان به علی عالمی مدیر تصویربرداری، جمشید محمودی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، هادی افشار صدابردار، علی وطنی طراح گریم، مسعود دلیری مدیر تولید و هادی جامعی مقدم جانشین تولید اشاره کرد.

"شاید دوست، شاید دشمن" ساعت 16 جمعه از شبکه یک پخش می‌شود.

کد مطلب 843090

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