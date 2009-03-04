به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیهکنندگی مهدی تربتیفرد و بر مبنای فیلمنامه حسین آقاجانی ساخته شده و حسین رجاییدوست نیز بازنویسی را به عهده داشته است. فیلم 90 دقیقهای "شاید دوست شاید دشمن" فضایی اجتماعی دارد و داستان زن و شوهری است که درگیرماجراهایی میشوند.
در این فیلم بیژن امکانیان، کمند امیرسلیمانی، رامین راستاد، سولماز غنی و ... بازی کردهاند و از عوامل این پروژه میتوان به علی عالمی مدیر تصویربرداری، جمشید محمودی دستیار اول کارگردان و برنامهریز، هادی افشار صدابردار، علی وطنی طراح گریم، مسعود دلیری مدیر تولید و هادی جامعی مقدم جانشین تولید اشاره کرد.
"شاید دوست، شاید دشمن" ساعت 16 جمعه از شبکه یک پخش میشود.
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