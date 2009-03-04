مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

:

آخرین مهلت ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام شد

معاون اول قوه قضائیه: صهیونیستها همه میثاقهای بین المللی را نادیده گرفته اند

پیش بینی تعیین دستمزد 275 هزار تومانی برای کارگران

اوباما در نامه ای محرمانه به روسیه پیشنهاد داد؛ معامله سپر موشکی با موضوع هسته ای ایران





:

در نشست خبری حزب اعتماد ملی اعلام شد؛ ورود رسمی کرباسچی به ستاد کروبی

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ قیمت بنزین، گازوئیل، برق و آب تا بعد از انتخابات ثابت می ماند

نامه محرمانه اوباما به مدودف درباره ایران؛ تمایل کلینتون نسبت به مذاکره با تهران





:

با انتخاب غلامحسین کرباسچی به عنوان مشاور عالی صورت گرفت؛ ائتلاف کروبی- کرباسچی

جلوگیری ازسخنرانی کروبی در دانشگاه و مهدیه همدان

اولین سخنرانی عمومی میر حسین موسوی





:

کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد: پرداخت نقدی یارانه ها از تیر 88

مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی هشدار داد: ضرب الاجل 24 ساعته به خودپردازها

رئیس سازمان فضایی خبر داد: طراحی و ساخت ماهواره های جدید در کشور

گزارش "ایران" از مزایای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری؛ جلب رضایت مردم و تشویق و تنبیه کارمندان





:

بازدید آیت الله هاشمی رفسنجانی از بازسازی حرم امامین عسگریین

نامه محرمانه اوباما به مدودف درباره سپر دفاع موشکی

با مصوبه کمیسیون تلفیق؛ افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی به مدیران شرکتهای دولتی ممنوع شد





:

تحلیلی بر فعالیتهای انتخاباتی کارگزاران سازندگی؛ حزب یک طرف، دبیر کل یک طرف

ری شهری: در اعزام زائران به حج تجدید نظر می کنیم

حفاظت از خلیج فارس به سپاه واگذار شد

روابط ویژه ایران وعراق و سفر هاشمی

سعیدلو: دولت نهم فرصت سوزی های گذشته را جبران می کند





:

وزیر سابق اطلاعات: گروههای خشن از طرف جامعه طرد می شوند

میر حسین موسوی در جمع دانشجویان: صدقه دادن راهکار کاهش بحران نیست

احتمال فعال شدن القاعده علیه ایران



اطلاعات:

80 درصد مبتلایان دیابت از بیماری خود بی خبرند

حداقل دستمزد کارگران در سال 88

حجت الاسلام حاج سید حسن خمینی در دیدار میهمانان " کنفرانس حقوقی- قضایی فاجعه در غزه": ایستادگی ملتها در برابر ظلم متاثر از انقلاب اسلامی است

دادگاه لاهه امروز در مورد عمر البشیر تصمیم می گیرد





:

مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی خبر داد: چاپ اسکناس های خارجی در ایران

بر اساس اعلام متخصصان محیط زیست؛ خودروهای داخلی هر سال محیط زیست را آلوده تر می کنند





:

رئیس دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: پذیرش بدون کنکور دانشجویان بورسیه خارج در شریف

ولخرجی های آخر سال

آیت الله مکارم شیرازی: سازمان کنفرانس اسلامی به افراطی گری وهابیون عربستان پایان دهد

با برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین؛ نبض فلسطین امروز در تهران می زند







:

پایان کار کمیسیون تلفیق تا آخر هفته جاری؛ لایحه بودجه شنبه به صحن علنی می آید

شبانه روزی شدن اتوبوسهای تندرو از هفته آینده

عضو کمیسیون تلفیق خبر داد: پرداخت نقدی یارانه ها از تیرماه 88

سرگردانی کاخ سفید بین لابی های ضد ایرانی





:

آغاز به کار کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین

مطبوعات آمریکا و روسیه خبر دادند: پیشنهاد اوباما به روسیه برای معامله سپر موشکی با برنامه هسته ای ایران

اعلام نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هفته آینده به تهران می آید





:

میر حسین موسوی در اجتماع پر شور دانشجویان: نباید عزت و حرمت مردم آسیب ببیند

آغاز به کار کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در تهران

یک مسئول بانک مرکزی اعلام کرد: خودپردازهای خاموش جریمه می شوند





:

خبر خوش سخنگوی قوه قضائیه برای مالباختگان پروژه های نگین غرب، شفق و مروارید؛ دستگیری باند بزرگ جاعلان اسناد دولتی

پرداخت نقدی یارانه ها به مردم از تیر ماه 88

اعلام مزد سال جدید کارگران بر اساس نرخ تورم

تاکید هاشمی رفسنجانی و نخست وزیر عراق بر توسعه روابط دو جانبه





:

حمید سبزواری در گفتگو با خورشید: صاحبان قلم فرماندهان میدان

داوودی عمق فاجعه حضور بیگانگان در منطقه را بیان کرد؛ هزینه 3 ماه جنگ عراق، معادل کسری سلامت و آموزش جهان





:

دانش جعفری به طراحان" هدفمند کردن یارانه ها" پیشنهاد کرد: یارانه نقدی مساوی برای همه

بحران در کمین صادرات خشکبار

همایش بزرگ حمایت از فلسطین در تهران





:

کمیسیون تلفیق با درخواست دولت موافقت کرد؛ 100 میلیارد تومان کاهش بودجه مترو

توافق اولیه حاصل شد؛ افزایش 25 درصدی دستمزدها در سال 88

کمیسیون تلفیق تصویب کرد؛ پرداخت نقدی یارانه ها از تیرماه 88





:

در گفتگو با کارشناسان مطرح شد؛ غرامت جنگ تحمیلی مطالبه ملی است

خوش خدمتی فرانسه به صهیونیستها

با همت محققان جوان کشور؛ ساخت هواپیمای بدون سرنشین در مازندران آغاز شد

صدای عدالت:

کرباسچی: برایم افتخار است که حتی کفشهای کروبی را واکس بزنم

هیلاری کلینتون: دستمان را به سمت ایران دراز می کنیم

مظاهری: کسانی که منادی تعطیلی شورای پول و اعتبار بودند، امروز متنبه شده اند

فرهنگ آشتی:

دبیر کل کارگزاران در نشست رسانه ای همراه کروبی عنوان کرد؛ کرباسچی: کفش های کروبی را واکس هم می زنم

بالا گرفتن واکنش ها نسبت به حضور سینماگران آمریکایی در ایران؛ احضار 3 وزیر به مجلس



قدس :

عضو کمیسیون تلفیق خبر داد: پرداخت نقدی یارانه ها از تیر ماه 88

وزیر کشور خبر داد: 25 اسفند آغاز فعالیت ستاد انتخابات کشور

عملیات روانی رسانه های غربی تمامی ندارد؛ واکنش مسکو به ادعای نیویورک تایمز درباره نامه ضد ایرانی " اوباما"

کاروکارگر :

میر حسین موسوی در دانشگاه تهران: جامعه در خرد و عقل جمعی هم اصلاح طلب، هم اصولگراست

لاوروف: روسیه از برقراری روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا استقبال می کند

ایران رتبه پنجم جهان را در رشد رقابت صنعتی کسب کرد

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها خبر داد: احتمال افزایش 25 درصدی مزد جدید کارگران