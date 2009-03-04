شادی پریدر در مسابقات بین المللی جام فجر شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دور ششم دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان گرامیداشت دهه مبارکه فجر که سه شنبه شب در ساری برگزار شد در حساس و تماشایی ترین دیدارهای این دوره از مسابقات دو ملی پوش پرسابقه و پرافتخار شطرنج بانوان کشور به مصاف هم رفتند که شایسته قادرپور موفق شد پس از مدت ها شکشت را به شادی پریدر نخستین استاد بزرگ شطرنج بانوان کشور تحمیل کند.

شایسته قادرپور با این پیروزی با ارزش با کسب ششمین امتیاز خود در پایان دور ششم این مسابقات به تنهایی در صدر جدول امتیازی قرار گرفت.

در دیگر دیدارهای مهم دور ششم این مسابقات فاطمه نادرلو از ایران پالوماکاستیلوا استاد بین المللی اسپانیا را شکست داد و مهری گلدایوا استاد بزرگ ترکمنستان برابر نینا همتی زاده پیروز شد.

همچنین در دیگر دیدارها میترا حجازی پور از سد آذین وکیل پور گذشت و مونا سلمان ماهینی، رعنا حکیمی فرد را مغلوب کرد.

در پایان دور ششم این مسابقات و در جدول امتیازی پس از شایسته قادرپور صدرنشین استاد بزرگ ترکمنستان، میترا حجازی پور و فاطمه نادرلو پنج امتیازی هستند و شادی پریدر به همراه استاد بین المللی اسپانیا و مینوعسگری زاده و مونا سلمان ماهینی هم با امتیاز مشابه چهار و نیم در رده های بعدی قرار دارند.

در حساس ترین دیدار دور هفتم این رقابتها که از ساعت 9 صبح چهارشنبه برگزار می شود شایسته قادرپور به مصاف استاد بزرگ ترکمنستان می رود.

در دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان 73 شطرنج باز از کشورهای ایران، ترکمنستان و اسپانیا در ساری با هم رقابت می کنند.