به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه را حامد عنقا نوشته که روایتگر زندگی دختری به نام شیواست که پدرش را به خاطر مرگ مادر مقصر می‌داند. پدر و مادر او هنگام تحصیل در رشته پزشکی با هم عهد بسته‌اند به یاری نیازمندان بشتابند. آنها کودکی را به فرزندی قبول می‌کنند و این کارشان مورد انتقاد شیوا قرار می‌گیرد.

رامبد شکرآبی، محمد عمرانی، شیوا خسرومهر، شبنم معززی، محمد ابهری و رزا آرایش نقش‌های اصلی این فیلم را ایفا کرده‌اند. این فیلم جمعه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود.

دیگر عوامل "هرگز رهایم نکن" عبارتند از رضا مهاجر مدیر تصویربرداری، هوشنگ جعفری صدابردار، شیبان خاقانی تدوینگر، قاسم سازگار طراح گریم، لیلا نقدی طراح صحنه و لباس، صدیقه موسوی‌زاده مدیر تولید و محمد طلابیگی طراح جلوه‌های ویژه و تهیه‌کننده: قاسم قدیانی.