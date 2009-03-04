  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۱

"هرگز رهایم نکن" از شبکه تهران پخش می‌شود

"هرگز رهایم نکن" از شبکه تهران پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "هرگز رهایم نکن" به کارگردانی مسعود فرخنده جمعه 16 اسفند از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه را حامد عنقا نوشته که روایتگر زندگی دختری به نام شیواست که پدرش را به خاطر مرگ مادر مقصر می‌داند. پدر و مادر او هنگام تحصیل در رشته پزشکی با هم عهد بسته‌اند به یاری نیازمندان بشتابند. آنها کودکی را به فرزندی قبول می‌کنند و این کارشان مورد انتقاد شیوا قرار می‌گیرد.

رامبد شکرآبی، محمد عمرانی، شیوا خسرومهر، شبنم معززی، محمد ابهری و رزا آرایش نقش‌های اصلی این فیلم را ایفا کرده‌اند. این فیلم جمعه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود.

دیگر عوامل "هرگز رهایم نکن" عبارتند از رضا مهاجر مدیر تصویربرداری، هوشنگ جعفری صدابردار، شیبان خاقانی تدوینگر، قاسم سازگار طراح گریم، لیلا نقدی طراح صحنه و لباس، صدیقه موسوی‌زاده مدیر تولید و محمد طلابیگی طراح جلوه‌های ویژه و تهیه‌کننده: قاسم قدیانی.

کد مطلب 843094

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها