دستور ویژه دادستان کشور برای امحاء بهداشتی زباله های عفونی

دکتر محمد رضا وکیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر به مکاتبات و مذاکراتی که در خصوص امحاء صحیح زباله های عفونی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: طی جلسات متعدد در دادستانی کل کشور مذاکراتی با مسئولان وزارت بهداشت، شهرداری و محیط زیست داشته ایم و هشدارها و تذکرات لازم نیز داده شده است.

آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها پس از سالها از تصویب این قانون دراردیبهشت ماه سال جاری تصویب و جهت اجرا به دستگاههای متولی ابلاغ شد. اما علیرغم گذشت بیش از 10 ماه از ابلاغ این آئین نامه اقدام خاص و قابل توجهی در این حوزه انجام نشده است. به گونه ای که مسئول پیگیری پرونده زباله های بیمارستانی در کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در گفتگویی با خبرنگار مهر به صراحت عنوان کرد که هیچ اقدامی پس از آخرین اقدامات در مجلس هفتم و تصویب آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها در ارتباط با پیگیری اقدامات دستگاهها در امحاء زباله های عفونی انجام نشده باشد.

به گفته دکتر سیدعلی ریاض وزارت بهداشت و محیط زیست به عنوان متولیان اصلی در امر امحاء صحیح زباله های عفونی باید وارد عمل شوند و از سوی دیگر انتظار می رود کمیسیون اصل نود مجلس هشتم نتیجه اقدامات در ارتباط با این امر را از دستگاههای مسئول بخواهد.

به دنبال انتقادات مطرح در خصوص سهل انگاری در اجرای ضوابط تعریف شده یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر از بررسی مجدد نحوه امحاء زباله های عفونی در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خبر داد.

خواسته دادستانی کل کشور جمع آوری ، امحاء و دفن بهداشتی و فنی زباله های بیمارستانی است و تا رسیدنی به نتیجه مطلوب این موضوع را رها نخواهیم کرد وکیلیان

سید فاضل موسوی تصریح کرد: در کمیته ای که در کمیسیون اصل نود مجلس به منظور بررسی نحوه اجرای آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها تشکیل شده بناست علت اجرایی نشدن بخشهایی ازمصوبه کمیسیون زیر بنایی دولت درباره این پرونده مورد ارزیابی قرار گیرد.



مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه به خبرنگار مهر گفت : خواسته دادستانی کل کشور جمع آوری، امحاء و دفن بهداشتی و فنی زباله های بیمارستانی است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب این موضوع را رها نخواهیم کرد و مذاکرات و مکاتبات با دستگاههای متولی را در این باره ادامه خواهیم داد.

وکیلیان خاطرنشان کرد: با توجه به خطرات جدی ناشی از زباله های بیمارستانی بر سلامت مردم دادستانی کل کشور در رابطه با حل این معضل احساس مسئولیت می کند و در صورتیکه مشخص شود در این باره سهل انگاری صورت می گیرد هشدار لازم را خواهد داد و به صورت قانونی برخورد خواهد کرد.

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور همچنین در ادامه به اهمیت بحث کاهش آلودگی هوا اشاره کرد و گفت : گرچه بحث زباله های بیمارستانی از اهمیت فراوانی برخوردار است اما بحث آلودگی هوا با توجه به اینکه عمومی تر است نیز در اولویت برنامه های دادستانی کل کشور قرار دارد و به جد دنبال می شود.