به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی تجسمی فجر عصر دیروز با حضور محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد، محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وی، محمود شالویی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی و جمعی از هنرمندان عرصه تجسمی در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم شالویی با موفق ارزیابی کردن جشنواره تجسمی فجر گفت: مسیری که در افق راه جشنواره فجر قرار دارد مسیری رو به رشد و تعالی است و در دوره‌های بعد آینده درخشان آن بیشتر ترسیم می‌شود. ما با ثبت این جشنواره در تقویم جهانی در دوره‌های آتی آن را باشکوهتر با هنرمندان خارجی برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: با اتمام این جشنواره در روزهای آینده تلاش می‌کنیم تا شورای سیاستگذاری دومین جشنواره و شرایط تدوین فراخوان را برای هنرمندان ایرانی و خارجی مشخص کنیم. در دوره‌های آینده این جشنواره در رشته‌های بیشتر و زمان ثابت که از 12 بهمن تا 12 اسفند است هر چه نیکوتر تداوم خواهیم بخشید.

در ادامه این مراسم غلامعلی طاهری دبیر کل جشنواره تجسمی فجر گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته را ارائه داد و گفت: گرچه امروز اختتامیه جشنواره برگزار می‌شود، اما یکی از متنوعترین بخش‌های آن که کارگاه آموزشی است به طول سه کیلومتر با حضور 1000 هنرمند روز 15 اسفند برگزار و برگزیدگان آن در مراسمی دیگر معرفی می‌شود.

این مراسم با قرائت بیانیه شورای دبیران و داوران نخستین جشنواره تجسمی فجر ادامه یافت و بخش بعد تجلیل از برگزیدگان بود. در بخش نقاشی هریش شیوا برگزیده نخست شد و امتیاز اعزام به دوسالانه ونیز را دریافت کرد. در این بخش راضیه بابایی، طه حیدری و الهام یزدانیان تندیس گرفتند و شیما فریدنی جایزه مردمی را از کاظم چلیپا، ایرج اسکندی و همایون سلیمی گرفت.

در بخش مجسمه نادر قشقایی، محمد ذبیح‌الله‌زاده و حمید شانس جایزه برگزیدگان را اهدا کردند. در این بخش فرزین هدایت‌زاده برگزیده نخست شد و امتیاز اعزام به دوسالانه ونیز را گرفت و آلنا نبی‌الهی، آناهیتا قاسمخانی و نگار مبارک‌زاده تندیس جشنواره را دریافت کردند. همچنین جایزه مردمی به آلنا بنی الهی اهدا شد.

علیرضا کریمی صارمی، مسعود زنده روح کرمانی و محمدمهدی رحیمیان اهداکنندگان بخش عکس بودند. در این بخش امیر رستمی نفر نخست و امتیاز اعزام به دوسالانه ونیز را به خود اختصاص داد و حسن غفاری، علیرضا عطاریانی و پیمان ملکی مقدم تندیس جشنواره را دریافت کردند. آکو سالمی نیز جایزه مردمی جشنواره را گرفت.

در بخش پوستر برگزیده اعلام نشد و فرزاد ادیبی و مصطفی اسدالهی از نفیسه فتح‌الله زاده، حسین جعفری‌نژاد و امیر انعامی تقدیر کردند. جایزه مردمی این بخش نیز به محمد عدنانی و محمد گلسرخی اهدا شد.

مسعود شجاعی طباطبایی، بهمن عبدی و محمدحسین نیرومند جوایز بخش کاریکاتور را اهدا کردند. در این بخش محمود آزادنیا برگزیده اول شد و امتیاز اعزام به ونیز را از آن خود کرد و محمود مختاری، شهرام رضایی، جابر اسدی، رضا مختاری جوزانی، مجید امینی و ندا تنهایی مقدم تندیس دریافت کردند. همچنین محمدعلی خلجی جایزه مردمی را به خود اختصاص داد.

در ادامه این مراسم به 29 هنرمند برجسته هنرهای تجسمی نشان درجه یک هنری اهدا شد. افشین بختیار، سعید صادقی، محمد فرنود، مجتبی آقایی، علی رئیس شقاقی، سعید محمودی ازناوه و کریم عارفی در عکس، محمدعلی مرزی، منوچهر نوح‌سرشت، حمید عجمی، علی فرزانه، مهدی فروزنده، ایرج نعیمانی، ناصر نوروزی‌منش، شمس‌الدین عبدالوفاحسینی، اکبر صابونچی، حسن آهنگران، مهدی فلاح و مهدی عطریان در خوشنویسی، یوآف دارش در مجسمه‌سازی، مصطفی اسداللهی، کورش پارسانژاد و ابوالفضل همتی آهویی در گرافیک، غلامعلی لطیفی در کاریکاتور و یعقوب عمامه‌پیچ، صادق تبریزی، سیدجلال شباهنگی، محمدعلی رجبی و حسین خسروجردی در نقاشی نشان درجه یک هنری معادل دکترا را دریافت کردند.

در ادامه صفار هرندی با اشاره به پرمخاطب بودن حوزه هنرهای تجسمی گفت: رشته‌های تجسمی از پرمراجعه‌ترین هنرها هستند. وقتی به ابعاد معنوی این هنر نگاه می‌کنیم می‌بینم وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم با هنر معنوی و زیبا خوشنویس روبرو می‌شویم و در بعد عمومی و بصری نیز شاهد زیبایی‌های بصری دیگر شاخه‌های هنر تجسمی در منظر شهرها هستیم.

وی افزود: اگر امروز همه در این مکان میهمانیم به این خاطر است که نادیده گرفتن هنر تجسمی دیگر از بین رفته است. معاونت هنری ارشاد به صرافت پر کردن جایگاه مغفول این شاخه هنر ایرانی، اسلامی، ملی و جهانی افتاده است. امیدوارم شما هنرمندان با همین شتاب و سرعت که در خلق آثار ارزشمند و درخور هستید بتوانید فقدان جشنواره فجر را در 30 سال گذشته پر کنید.

این مراسم با اهدای نشان عالی تجسمی به هفت هنرمند تاثیرگذار ادامه پیدا کرد. زینت‌السادات امامی نگارگر، احمد اسفندیاری نقاش، کیخسرو خروش خوشنویس، حسین پرتوی عکاس، ویکتور دارش مجسمه‌ساز، علی وزیریان گرافیست و سیدمسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست هنرمندان برگزیده بودند که وزیر ارشاد هزینه سفر حج عمره را به آنها اهدا کرد.

آیت‌اللهی رئیس افتخاری جشنواره تجسمی فجر هم گفت: جشنواره به معنی جشن کوچک است اما جشنواره تجسمی فجر ابعادی بسیار بزرگ داشته که بهتر است آن را مهرگان تجسمی فجر بنامیم. من قرار است اختتام مهرگان را اعلام کنم، اما می‌گویم بزرگان حوزه اندیشه هنر ایران را شعر متجسم و متصور می‌دانند. بیاییم این شعر را در خود نهادینه کنیم تا با عشق بیشتر سراغ دومین گام این مهرگان تجسمی برویم.