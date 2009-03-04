به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه روند تولید و نقاط ضعف و قوت مجموعه تلویزیونی "دیدار" با حضور کارگردان و سایر عوامل این مجموعه همین طور منتقدان و کارشناسان بررسی می‌شود.



"دیدار" دومین تجربه کارگردانی هاشمی در تلویزیون و داستان نوجوانی است که به دلیل آشنایی با معلم مدرسه‌اش راز بزرگ زندگی خود را کشف می‌کند.



هاشمی، نسرین مقانلو، مهران رجبی، غلامحسین لطفی، ارژنگ امیرفضلی، آتش تقی‌پور، مهدی عطاری رضایی و محمدرضا زادسرور در این مجموعه 10 قسمتی بازی کردند که پخش آن بهمن‌ماه به پایان رسید. برنامه نقد و بررسی "دیدار" سه‌شنبه 20 اسفند ساعت 19 از شبکه سه پخش می‌شود.