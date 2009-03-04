61 هزار دانش آموز افغانی در مدارس استان تهران درس می خوانند

کارشناس گروه ابتدایی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 16 هزار و 148 دانش آموز افغانی در شهر تهران مشغول به تحصیل هستند.

همچنین مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران نیز در این باره گفت: 45 هزار دانش آموز افغانی در شهرستانهای تهران مشغول به تحصیل هستند که بیشتر آنها در مقطع ابتدایی حضور دارند.

فاطمه پیروی نیا با بیان اینکه 9 هزار و 591 دانش آموز افغانی در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند افزود: 5 هزار و 46 نفر از این دانش آموزان را پسران و مابقی آن را دختران تشکیل می دهند.

9 هزار و 591 دانش آموز افغانی در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند که 5 هزار و 46 نفر از این دانش آموزان را پسران و مابقی آن را دختران تشکیل می دهند

کارشناس گروه ابتدایی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران که مسئول جمع آوری آمار دانش آموز افغانی نیزهست به تعداد دانش آموزان افغانی در مقطع راهنمایی اشاره کرد و اظهار داشت: 3 هزار و 707 دانش آموز افغانی در این مقطع تحصیل می کنند که یکهزار و 966 نفر از آنها را دختران تشکیل می دهند.

پیش از این رئیس آموزش و پرورش منطقه 15 درباره حضور دانش آموزان افغانی در مدارس این منطقه گفته بود: کلاسهای درسی در مدارس منطقه 15 وجود دارد که از 32 دانش آموز 31 نفرشان از اتباع افغانی هستند و مدرسه ای وجود دارد که در مجموع 100 دانش آموز افغانی در آن تحصیل می کنند.

پیروی نیا همچنین از حضور 2 هزار و 850 دانش آموز افغانی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی خبر داد و گفت: یکهزار و 571 نفر از آنها را دختران و مابقی را پسران تشکیل می دهند.

به گفته پیروی نیا بیشترین دانش آموزان افغانی در دو مقطع ابتدایی و راهنمایی در منطقه 15 تهران مشغول به تحصیل هستند.

آمار دقیق دانش آموزان اتباع خارجی هر ساله بعد از امتحانات نیم سال اول تحصیلی مشخص می شود.

کارشناس گروه ابتدایی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در پایان خاطرنشان شد: همچنین 636 دانش آموز عراقی و 153 دانش آموز از سایر ملل در شهر تهران مشغول به تحصیل هستند.