سازمان میراث فرهنگی ساز و کار لازم ساماندهی زائران انفرادی را ندارد

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ساماندهی زائران انفرادی عتبات عالیات توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: براساس مصوبه استانی دولت دفاتر گردشگری مسئولیت ساماندهی زائرانی را که به صورت انفرادی به عتبات عالیات سفر می کنند را برعهده دارند تا اقدام لازم را در جهت رفع مشکلات این زائران انجام دهند.

بر اساس مصوبه استانی دولت ساماندهی زائران انفرادی عتبات عالیات توسط آژانسهای خدمات گردشگری انجام می شود. اما معاون عتبات عالیات سازمان حج از عدم اجرای این مصوبه خبر داده و گفت: این مصوبه از زمان تصویب که حدود 8 ماه از آن می گذرد تا کنون اجرایی نشده است.

به گفته اکبری با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی نه به لحاظ ستادی و نه ساختاری و نه عملکردی و همچنین تعداد دفاتر ساز و کار زیارتی لازم را نداشته و توان بردن زائر به عتبات عالیات را نیز ندارد به همین دلیل هنوز نتوانسته در خصوص ساماندهی زائران انفرادی اقدامی انجام دهد و این موضوع را عملکرد سازمان میراث فرهنگی در 8 ماه گذشته ثابت می کند.

این در حالی است که حمید بقایی قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چندی پیش از اجرای این مصوبه توسط دفاتر گردشگری خبر داده و عنوان کرده بود که سازمان میراث فرهنگی در مورد نحوه اجرای ساماندهی زائران عتبات عالیات دستورالعمل لازم را تهیه و تدوین کرده است.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: چندین ماه است که مجوز برنامه ریزی و ساماندهی زائران انفرادی به سازمان میراث فرهنگی داده شده اما آنها تا کنون اقدامی نکرده و قراردادی نبسته اند.

اکبری اظهار داشت: زمانی که دو سازمان طرف قرارداد مسئولان عراقی باشد مشکلات زائران بیشتر خواهد شد به همین دلیل از این پس با ورود سازمان میراث فرهنگی به عرصه اعزام زائر مشکلات بیشتر می شود و باعث سوء استفاده عراقیها خواهد شد همچنین هنگامی که عرضه کمتر از تقاضا است بازهم مردم باید خسارت این امر را بپردازند.