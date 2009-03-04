کلاهبرداری 5/2 میلیاردی بیمه معلم دروغ است

محمدرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: شرکت بیمه معلم به شدت اخبار کذب منتشر شده را تکذیب و با عوامل این شایعات برخورد قضایی خواهد کرد.

این در حالی است که بنابر اخبار منتشر شده در برخی از خبرگزاریهای غیررسمی به تازگی مسئولان بیمه معلم در حالی اقدام به خرید ساختمانی در حوالی میدان ونک تهران کرده اند که به ادعای این سایتها فروشنده این ساختمان علاوه بر فروش ساختمان به بیمه معلم آن را به افراد دیگری نیز فروخته و سند آن را در یکی از بانکها به منظور دریافت وام 800 میلیون تومانی گرو گذاشته است.

مدیرعامل بیمه معلم دراین باره گفت: "این موضوع به رسانه ها ارتباطی ندارد که این ساختمان را خریده ایم یا نه. کار ما خرید و فروش ساختمان است و با سرمایه معلمان کار می کنیم."

عباسی در پاسخ به اینکه آیا معلمان حق ندارند از چگونگی سرمایه گذاری اموال خود آگاهی داشته باشند گفت: آنها نمایندگانی دارند که می توانند از طریق آنها مطلع شوند و این مسائل مربوط به رسانه ها نمی شود.

مهر این موضوع را پیگیری می کند.