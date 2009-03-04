آغار به کار همایش معاونین امداد و نجات استانها در آبادان

معاون برنامه ریزی و آمادگی سازمان امداد و نجات کشور به خبرنگار مهر در آبادان گفت: این همایش دو روزه با حضور معاونین امداد و نجات استانهای سراسر کشور به میزبانی استان خوزستان در آبادان برگزار می شود و هدف آن تبادل نظر شرکت کنندگان برای ارتقای سطح و کیفیت فعالیتهای این سازمان برای خدمات رسانی بهتر و مطلوبتر در روزهای تعطیلات نوروز و همچنین سال جدید است.

بهزاد پورمحمد عنوان کرد: روز اول این همایش با سخنرانی رئیس سازمان امداد و نجات کشور و مدیرکل حوادث غیر مترقبه استان شروع می شود و برنامه هایی همانند دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران و روایت خاطرات امدادگران در جنگ نیز در این روز انجام می شود.

وی اضافه کرد: برپایی سه کارگاه تخصصی با هدف ارتقای امداد و نجات کشور برای شرکت کنندگان که در هر کارگاه 10 استان شرکت می کنند نیز در روز اول این همایش اجرا می شود.

پور محمد ادامه داد: روز دوم نیز نشستی مشترک با مدیران اورژانس استانهای برای بررسی و ارتقای سطح همکاریهای مشترک برگزار می شود که در آن چند طرح ارزنده از سوی دو طرف بررسی می شود.

وی گفت: بعد ازظهر همان روز نیز بازدید از شلمچه را در برنامه داریم که همزمان با آغاز رسمی حرکت کاروانهای رواهیان نور به سمت یادمانهای دفاع مقدس خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و آمادگی سازمان امداد و نجات کشور دلیل انتخاب شهر آبادان به عنوان میزبان این همایش را حضور در شلمچه برای آغاز رسمی حرکت کاروانهای راهیان نور دانست و گفت: بسیاری از کارهای مربوط به امداد و خدمات رسانی به کاروانهای راهیان نور توسط کارکنان سازمان امداد و نجات کشور انجام می شود به همین علت حضور معاونین استانها در این روز در شلمچه بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

پور محمد در تشریح فعالیتهای سازمان امداد و نجات خاطر نشان کرد: این سازمان زیر مجموعه جمعیت هلال احمر کشور است که اصلی ترین فعالیت این جمعیت که همان حضور در حوادث طبیعی و غیر طبیعی است را برعهده دارد ضمن اینکه طرحهای امداد و نجات نوروزی، تابستانی، راهیان نور و زمستانی توسط این سازمان اجرا می شود.