به گزارش خبرنگار مهر، "همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به نگاهی به فیلم "ستاره می‌شود" و یادداشتی درباره تصویر شهر در سینمای ایران. معرفی برگزیدگان سومین جایزه پروین اعتصامی،‌ معرفی نامزدهای مسابقه فیلم محله در جشنواره شهر، ادامه تولید "عید امسال" و "عصر روز دهم"، بازتاب سفر هالیوودی‌ها در مجلس و اخباری کوتاه از میلانی، کامکار، جلیلی، مختاباد، کاظمی و ... در صفحه ادب و هنر آمده است.

"ایران" در صفحه پایانی می‌پردازد به آیین افتتاحیه نخستین جشنواره عدالت و امید، دور شدن مدیری در "مرد هزار چهره" از حاشیه‌ها، چشم‌انداز تئاتر در سال 88، نمایش فیلم جدید وودی آلن، اهدای جایزه پروین اعتصامی به برگزیدگان ادبی، معرفی برگزیدگان جایزه ادبی شهید غنی‌پور و اخبار کوتاه.

"خورشید" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به مطلبی به بهانه برپایی نخستین بازار پویانمایی ایران، برپایی بازار ملی انیمیشن، مروری بر سومین نشست تخصصی ششمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران، مدل‌سازی شهر تهران در انیمیشن "تهران 1500" و اخبار کوتاه. چند یادداشت و معرفی مرضیه برومند به عنوان چهره روز در صفحه پایانی منعکس شده است.

"فرهنگ آشتی" در صفحه اطلاع‌رسانی می‌پردازد به آخرین اخبار از کارگردانان احتمالی فیلم‌های انتخابی، واکنش‌ها به حضور سینماگران آمریکایی در ایران، آمادگی بانک پاسارگاد برای بازسازی کامل تخت جمشید و اخبار کوتاه. یادداشتی بر نمایشگاه ژازه تباتبایی در نگارخانه برگ و درباره دامین هیرست در صفحه تجسمی، کارنامه باز لورمن، مطلبی درباره فیلم "استرالیا" و گفتگو با نیکول کیدمن بازیگر فیلم در صفحه سینما، نگاهی به نمایش "کوکوی کبوتران حرم" و "روز، داخلی، 12 شب" و اخبار کوتاه در صفحه تئاتر و آخرین خبرها از مجموعه "مرد دو هزار چهره"، جدول فروش فیلم‌های اکران تهران و اکران آخر هفته سینمای آمریکا در صفحه سینما و تلویزیون مورد توجه قرار گرفته است.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گزارشی از مجادلات اخیر مستندسازان و سازمان میراث فرهنگی، نگاهی به انیمیشن "رزیدنت اویل" و اخبار کوتاه. افتتاح بخش تجسمی نخستین جشنواره هنری عدالت و امید، معرفی برندگان جایزه کتاب سال شهید غنی‌پور، گپی با گیتا گرگانی نویسنده برگزیده جایزه پروین، نمایشگاه "غزه؛ قربانی جنایت" در موزه هنرهای معاصر فلسطین، مستند ابوالفضل جلیلی در حوزه هنری کرج و یادداشت در صفحه پایانی آمده است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به تولید فیلم و مجموعه‌های جدید در تلویزیون، داستانگویی‌های کهن در انیمیشن‌های ایرانی، عیدی سیروس گرجستانی به خانواده‌ها و اخبار کوتاه. گفتگو با گیلاد آتزمون موسیقیدان در صفحه گفتگو، درباره محصولات تلویزیونی و یادداشتی به بهانه ساخت مجموعه "بانو" در صفحه رادیو و تلویزیون و لغو دو جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان از سوی سازمان بهزیستی، بررسی ابعاد فرهنگی موفقیت هسته‌ای ایران و معرفی برنامه‌های امروز در صفحه فرهنگ و هنر منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه سینما می‌پردازد به دیدن فیلم "پابرهنه در پارک" با پیمان قاسمخانی، در حاشیه این فیلم قدیمی، یادداشتی از روبرت صافاریان و اخبار کوتاه. سفر کریس دی‌برگ به تهران در زمستان 88، انتشار کتاب سخنگوی 303 دقیقه‌ای محسن نامجو، نگاهی به نمایشگاه عکس حجت سپهوند و اخبار کوتاه فرهنگی هنری در صفحه هنر و دیداری با هیئت اسکاری، افتتاح یک موزه جدید با هدف تثبیت هنر مدرن، مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان و چند یادداشت در صفحه فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به روزهای خوب موسیقی پاپ ایران، برگزاری همایش "سرگذشت خانه"، نمایش فیلم پشت صحنه از آثار تقوایی، شهیدثالث، کیارستمی و ... در جشنواره شهر، 35 بازیگر مقابل دوربین "مرد دو هزار چهره"، احضار وزیران ارشاد، خارجه و اطلاعات به مجلس، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با دنی بویل کارگردان "میلیونر زاغه‌نشین"، درباره این فیلم و اخبار کوتاه. فیلم پشت صحنه آثار تقوایی، شهیدثالث، کیارستمی و ... در جشنواره شهر، آمادگی بانک پاسارگاد برای بازسازی کامل تخت جمشید، تحویل دو فیلم از جلیلی به تلویزیون و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به حرف‌های وزیر ارشاد درباره بودجه فرهنگ، آغاز به کار بخش سرود و نغمه جشنواره عدالت و امید، درباره "مرد دو هزار چهره"، چشم‌انداز تئاتر در سال 88، استقبال مطبوعات کویت از مجموعه "یوسف پیامبر"، یادداشت و اخبار کوتاه.