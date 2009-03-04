کرمانشاه فاتح رقابتهای کشتی آزاد ناشنوایان قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، تیم کرمانشاه شب گذشته توانست مقام نخست رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور را که در سالن ورزشی آزادی سنندج برگزاری می شود، به دست آورد.

در این دوره از رقابت ها که با حضور 95 کشتی گیر از 19 استان کشور در سنندج برگزار شد، بعد از تیم کرمانشاه که با کسب 48 امتیاز به مقام اول رسیده بود، تیم تهران نیز با کسب 46 امتیاز رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

تیم های خراسان رضوی با کسب 42 امتیاز و استان اردبیل با کسب 35 امتیاز به مقامهای سوم و چهارم رسیدند.

در این رقابتها که مرحله اول انتخابی تیم ملی نیز به شمار می رود مهدی بخشی در 55، محمد سیاهپوش در 60 و کیوان صمدی در 66 کیلوگرم به عنوان اول رسیدند.

همچنین مقام های نخست اوزان 74 و 84 کیلوگرم به ترتیب به مصطفی حیدری و محسن منوچهری رسید.

احسان نعمتی در 96 کیلوگرم و حسین علی چاپی در 120 کیلوگرم نیز با شکست حریفان خود به مقام این دوره از رقابتها نخست دست یافتند.

همچنین رقابت های فرنگی نیز از صبح امروز در سالن ورزشی آزادی سنندج آغاز شده است.