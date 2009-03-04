اعتبار پروژه های تامین آب کشاورزی در سال آینده 2 برابر می شود

علیرضا پرستار در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اهمیت تامین آب کشاورزی در امرخودکفایی، امنیت غذایی، جمعیت رو به تزاید کشور و اثرات مثبت طرحهای کوچک و زودبازده تامین آب کشاورزی همچنین با توجه به برنامه های کوتاه مدت و میان مدت عمرانی کشور و طرح جامع آب، از سوی وزارت جهاد کشاورزی اقدامات عدیده ای جهت این امر به عمل آمده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره وری آب کشاورزی بیان کرد: در سالهای گذشته با توجه به حمایتهای دولت نهم، تامین آب کشاورزی دارای روند صعودی از نقطه نظر فیزیکی و اعتباری بوده، ضمن اینکه در سالجاری با اجرای طرحهای کوچک و زوردبازده در قالب 185 پروژه، برای استحصال 550 میلیون مترمکعب آب برنامه ریزی شده است.

وی اظهارداشت: علاوه بر برنامه ریزی برای استحصال 550 میلیون مترمکعب آب، از طریق اجرای طرح احیاء، مرمت و لایروبی قنوات بالغ برهزار و 874 پروژه عملیاتی در دست انجام است که تا حدود 200 میلیون مترمکعب افزایش آبدهی را به دنبال دارد.

پرستار میزان اعتبارات قنوات در سالجاری را معادل 250 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: به منظوراجرای پروژه های کوچک تامین آب برای سالجاری بالغ برهزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که بخش اعظم آن تخصیص یافته است.

وی اعلام کرد: اعتبار مذکور در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده با افزایش حدود 100 درصد به رقم 2 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است و در صورت تصویب در مجلس و تخصیص آن می توان انتظار داشت با اجرای پروژه های بیشتر، قدمی در کاهش مشکلات تامین آب کشاورزی در بخش کشاورزی برداشته شود.