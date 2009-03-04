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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۴۲

آژانس بازرسی از تاسیسات هسته ای هند را تصویب کرد

آژانس بازرسی از تاسیسات هسته ای هند را تصویب کرد

آژانس بین المللی انرژی اتمی بازرسی از تاسیسات هسته ای هند را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی بازرسی از تاسیسات هسته ای هند را تصویب کرد که دهلی نو هنوز پروتکل الحاقی را امضا نکرده است.

بر اساس این مصوبه، هند باید پیش از آنکه بتواند فناوری و تجهیزات هسته ای مورد نیاز را برای بخش انرژی هسته ای رو به رشد خود دریافت کند با بازرسی های بیشتر موافقت کند.

در همین ارتباط، دیپلمات ها در وین اعلام کردند که اگرچه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی این اقدامات بیشتر را درمورد هند تصویب کرده اما این اقدامات دربرگیرنده پروتکل های الحاقی که درمورد دیگر کشورها به اجرا درآورده، نیست.

کد مطلب 843109

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