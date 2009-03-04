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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۸

شب گذشته ؛

میهمانان کنفرانس حمایت از فلسطین به امام راحل ادای احترام کردند

میهمانان کنفرانس حمایت از فلسطین به امام راحل ادای احترام کردند

بیش از 200 میهمان خارجی چهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین به همراه دبیر کل این کنفرانس و رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی با نثار تاج گل ، نسبت به امام راحل ادای احترام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمانان خارجی شرکت کننده دراجلاس بین المللی فلسطین سپس نماز جماعت مغرب و عشا را به امامت " سیدحسن خمینی " اقامه کردند.

سید علی اکبر محتشمی پور دبیر کل این کنفرانس که چهارمین دوره آن با عنوان " فلسطین مظهر مقاومت ، غزه قربانی جنایت " از امروز در تهران آغاز به کار می کند، بر لزوم تصمیم سازی  در کنفرانس تهران برای کاهش آلام مردم فلسطین تاکید کرد.   

وی تاکید کرد که شرکت کنندگان در کنفرانس تهران باید بتوانند در راه آزادی ملت فلسطین و کاهش آلام و درد و رنج مردم غزه گامهای بلندی بردارند. 
  
مقامات و شخصیت های بیش از 80 کشور و هیات پارلمانی بیش از 30 کشور جهان برای حضور در این کنفرانس به تهران دعوت شده اند.

کد مطلب 843112

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